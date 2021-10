Mirtha Legrand fue dada de alta: el parte médico oficial

Mirtha Legrand ya regresará a su casa, según el último parte médico.

Mirtha Legrand ya fue dada de alta, según informaron los médicos del Sanatorio Mater Dei este martes 12 de octubre. La primicia la dio Roberto Dupuy de Lome, el Director Médico del establecimiento.

“Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del Sanatorio, de común acuerdo con su familia, la Sra. Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche”, empieza el comunicado sobre la salud de Mirtha.

“Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar con la recuperación en casa. Agradecemos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, cierra. Esta noticia llegó justo algunos días después de que los médicos suspendieran sus partes médicos, que se emitían con bastante regularidad, ya que La Chiqui estaba mejorando muy rápido.

Parte médico de Mirtha Legrand.

“Continúa evolucionando favorablemente y permanecerá bajo monitoreo hasta su completa recuperación. De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el miércoles 6 a las 11 horas. Muchas gracias a todos por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia”, había anunciado el informe anterior.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand, reveló cómo fueron estos días para ella

Cuando Marcela Tinayre, conductora de Las rubias, se enteró que habían internado a su mamá, tuvo que salir igual a trabajar. “Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho. A pesar de todo, me gustó el programa que hice ayer porque logré concentrarme a pesar de los mensajes que me llegaban”, expresó.

“Terminé el programa y me fui corriendo al Mater Dei, los médicos, les quiero agradecer a todo el equipo que fue fabuloso. Estuvimos re contenidas porque en un principio no la podíamos ver”, detalló la hija de Mirtha. “Los partes médicos ya se han pasado, tiene dos stents, está regia, sentada, almorzando, da una paz enorme. Agradecer al público y a la prensa. Mirtha Legrand está bárbara. Yo personalmente me asusté mucho como hija, pero ya casi lo podemos contar como una anécdota”.

Mirtha Legrand llevó un centro de estética al sanatorio

Por su parte, el nieto de Legrand, Nacho Viale, había adelantado que ella estaba en perfecto estado e incluso con ánimos de mantener su belleza al día. "Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa. Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos", relató. "La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladora… ¡Ya era todo el canal!".