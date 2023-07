Mica Viciconte se hartó de uno de sus compañeros de Ariel en su salsa: "Basta"

La pareja de Fabián Cubero tuvo una furiosa reacción en contra de uno de sus compañeros de trabajo. El video que sorprendió a todos.

Mica Viciconte saltó a la fama por su participación en Combate y rápidamente se destacó en los medios por su temperamento. Vale remarcar que la pareja de Fabián Cubero bajó mucho su perfil, pero en las últimas horas no pudo contener su furia contra uno de sus compañeros de Ariel en su salsa.

La influencer siempre se mostró buena onda tanto con Ariel Rodriguez Palacios como con Nicolás Peralta. Sin embargo, un video de Twitter sorprendió a todos por la forma en la que trató al periodista. La escena en cuestión ocurrió el pasado domingo en la casa de Belu Lucius, donde un grupo de amigos se juntaron para disfrutar de un asado.

De la reunión participó la familia completa de Lucius, Mica con Fabián Cubero, su hija Allegra y el bebé Luca, Paula la Peque Pareto y Nico Peralta, compañero de la ganadora de MasterChef Celebrity en el programa de Telefe. Y fue justamente el periodista el destinatario de la frase letal de Viciconte.

Peralta grabó una divertida conversación entre ellos, en la que él lanzó: "Explicame una cosa Micaela: de lunes a viernes, también domingo...". "Basta, no te quiero ver más", fue la respuesta tajante de Micaela. El periodista rápidamente entendió la broma de su compañera y estalló de risa.

En ese momento, se sumó Lucius a la charla. "Belu, vení, hacé algo acá", le pidió Nico y la influencer aprovechó para enviarle un mensaje a Ariel Rodríguez Palacios. "Yo quiero ir a comer, decile a Ariel", pidió frente a la cámara. "Ah, podrías venir", sugirió Mica. De esta forma, los tres terminaron a las carcajadas.

El "palito" de Mica Viciconte para Nicole Neumann

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesa su peor momento. Distanciada desde hace meses de su hija mayor, Indiana, en los últimos días la modelo habría recibido una denuncia de parte de la adolescente por supuestos maltratos. La joven de 14 años se fue a vivir con su padre en diciembre y, según reveló la abogada del exfutbolista, recién pudo retirar sus pertenencias hace poco, incluida su mascota.

La interna familiar creció en las últimas semanas cuando la disputa llegó a la justicia: Indiana habría demandado a Nicole por “supuesta violencia psicológica y verbal”. Ella decidió quedarse con su padre y Mica Viciconte, con quien tiene una gran relación. Incluso, hace unos días, la cuenta de Instagram Gossipeame, compartió una historia que subió la exparticipante de Combate donde se la pudo ver en el gimnasio, precisamente con la mascota que Nicole le regaló a su hija mayor en su cumpleaños.

“Tuve una amiga que me acompañó a entrenar”, escribió la influencer con el hashtag Rufi. Ante esto, Pochi de Gossipeame advirtió: “Mica Viciconte llevó a entrenar al perro salchicha que le había regalado Nikita a Indiana. Cuando no decís nada, pero con una foto decís mucho”. Lo cierto es que la madre de Luca fue consultada por la disputa familiar, y aunque aseguró que no iba a hablar del tema, se pronunció del lado de su pareja y de las niñas, a quienes aseguró considera parte de su familia.