Mica Viciconte reveló sus problemas de embarazo: "Cuando vi el estudio me deprimí"

Mica Viciconte explicó por qué tardó tanto en confirmar públicamente el embarazo que espera junto a Fabián Cubero.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero esperan a su primer hijo juntos, que llamarán Luca. Sin embargo, tardó bastante tiempo en hacerlo público porque algunos estudios le habían dado mal y sus médicos le aconsejaban que era mejor no ilusionarse antes de tiempo. Después de varios días deprimida, finalmente volvió a hacerse una prueba de embarazo y le dio positiva.

Como Mica presentía que algo no andaba bien, decidió hacerse varios estudios médicos y, aunque no aclaró cuál es el problema que tiene, contó que su obstetra le recomendó no emocionarse antes de tiempo ya que era muy probable que le costara quedar embarazada. Al escuchar esto, se deprimió y decidió irse de viaje con Cubero para no pensar tanto en el tema.

Mientras estaba de viaje, se dio cuenta que tenía un retraso y se hizo un primer test en donde le salieron las palabras: "error, embarazada". Ante esta ambigüedad, decidió esperar unas horas y volver a repetirlo el mismo día. Mientras estaba trabajando en la radio, no pudo contener las ansias y se escapó al baño a hacerse una segunda prueba que, efectivamente, le dio positiva.

“Le había preguntado al obstetra y me dijo: ‘Esperá dos días más y ahí hacetelo’. No quería que me ilusione porque un estudio no había salido muy bien y era probable que iba a costar y por arte de magia se dio todo. Así que fue medio sorpresivo, también”, relató Micaela y agregó que, en un momento, notó que algo no andaba bien y decidió hacerse varios estudios.

“Yo hice toda la tarea: estudios, absolutamente todo. Sentía que había algo que no estaba tan bien y bueno, el estudio habló. Cuando vi el estudio me deprimí, dije: ‘No voy a poder’ y saqué un pasaje a las cataratas para ir el finde con Fabi. Pasamos unos días, cuando no me viene me doy cuenta, esperamos unos días más y me hice el test”, continuó.

Un día, Mica Viciconte estaba trabajando en la radio y volvió a hacerse el test por segunda vez. “Me encerré en el baño, salgo y el test decía ‘error, embarazada, error, embarazada’. Entonces no sabía si era un error o estaba embarazada. Y ahí me tuve que ir a la radio a trabajar, volví a esperar tres horas y en la tanda no aguanté, me fui rápido al baño y ahí al toque las líneas y yo no sabía cómo salir de la radio ni qué decir. Tenía que esperar hasta las 12 para avisarle a Fabi que estaba embarazada”, cerró.

El día en que Fabián Cubero y Mica Viciconte anunciaron su embarazo frente a su familia

Para darles la noticia, Fabián y Mica reunieron a todos sus familiares en el patio de su casa y se sentaron en una ronda, repartiéndoles un sobre cerrado que adentro contenía una foto de la primer ecografía del bebé. “El momento exacto en que anunciamos con Fabián que se agrandaba la familia. Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de 4 años. Te esperamos con mucha alegría y amor, Luca”, escribió ella en un posteo de Instagram junto al video.