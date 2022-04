Mica Viciconte mostró cómo se prepara para el nacimiento de su hijo y causó ternura: "Cuenta regresiva"

La celebridad de redes posteó imágenes en las que reveló qué se compró para el nacimiento de Luca Cubero. Mica Viciconte y Fabián Cubero serán padres en las próximas semanas.

Mica Viciconte mostró en sus redes sociales cómo se prepara para el nacimiento de su primer hijo ya que está en fecha para que el parto se de en cualquier momento. La pareja de Fabián Cubero compartió con sus seguidores cuál fue la última adquisición que tuvo para recibir a su primogénito.

"Miren lo que es la nave de Luca. Ahora sí, ¡que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos, bebé", escribió la ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity Argentina en el pie de foto de una imagen en la que mostró el cochecito que compró para Luca Cubero.

Viciconte cursa la semana número 38 de embarazo y, si bien ha demostrado estar tranquila al respecto en su proceso de gestación, dejó en claro que la cercanía con el nacimiento elevó sus niveles de ansiedad hasta el máximo. Tal es así, que en uno de sus más recientes posteo mostró los productos para madrees recientes que había adquirido. "Uno de mis favoritos es los discos terapéuticos que son lo más por que reducen la sensibilidad de esos primeros días y cuando hay grietas cicatrizan súper rápido", soltó.

El descargo de Mica Viciconte tras convertirse en campeona de MasterChef Celebrity

"El día que me llegó la propuesta de @masterchefargentina dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", escribió la deportista en el epígrafe de su posteo tras haber alcanzado la victoria en el reality show. Y agregó: "Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas".

Viciconte también agradeció a Fabián Cubero y a sus hijas por acompañarla en el proceso que significó el programa en su vida. "Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar", cerró en alusión a las hijas de Nicole Neumann, Indiana, Sienna y Allegra.