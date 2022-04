Mica Viciconte disparó contra un conductor de Telefe: "Me puso los puntos"

Mica Viciconte le hizo un furioso reclamo a un reconocido conductor de TV que trabaja en Telefe. Con quién se peleó y qué fue lo que pasó tras ganar MasterChef Celebrity 3.

Mica Viciconte protagonizó un furioso cruce. Tras haber ganado la tercera temporada de MasterChef Celebrity, la modelo formó parte de MasterChef La Revancha, aunque su participación fue fugaz porque quedó eliminada en la primera gala. Como consecuencia, tuvo un picante cruce con un conductor de Telefe, quien justamente reveló el detrás de escena de la pelea.

Luego de su salida en el programa de cocina, que actualmente reúne a varios participantes de diferentes ediciones, Mica se encontró con Robertito Funes Ugarte, periodista y conductor de Viaje Chef, segmento posterior a cada gala de eliminación de MasterChef en el que el entrevistador viaja en auto con el participante. El momento que ambos compartieron fue un tanto tenso, ya que la ex-Combate le recordó una vieja pelea que mantuvieron.

Hace unos años, Robertito pronunciaba "Vichi Conte" el apellido de la modelo, por lo que la joven estaba enfurecida con dicho asunto. Sin embargo, durante el programa que compartieron, el ida y vuelta fue muy fluido. Lo cierto es que, después de aquel encuentro, el conductor de Telefe luego aclaró cuál fue la charla que mantuvieron para limar asperezas.

Mica Viciconte y Robertito Funes limaron asperezas tras haber tenido un conflicto.

Qué reclamo le hizo Mica Viciconte a Robertito Funes, conductor de Telefe

En una entrevista que le concedió al programa La Once Diez/Radio de la Ciudad, Robertito Funes contó por qué la llamaba "Vichi Conte". "Le dije 'qué parte no entendés que te dije Vichiconte pero por el italiano'", confesó el periodista, en referencia a la charla que mantuvo con la modelo.

Asimismo, Funes recordó cuál fue el furioso reclamo que Mica le hizo hace unos años: "Me dijo cómo se pronunciaba mi apellido y una serie de cosas y después me bloqueó". Sin embargo, y a partir de la entrevista en Telefe, todo cambió: "Pero cuando hicimos el Viaje Chef me encontré una mujer divina, que te canta las cuarenta y no le hace asco a nada. Me pareció muy bien porque me puso en su lugar". En tanto, señaló que la ganadora de MasterChef le marcó la cancha: "Me puso los puntos y estuvo bien".

