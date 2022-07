Melody Luz sufrió un grave accidente en El Hotel de los Famosos: se retiró en ambulancia

Melody Luz fue trasladada a un centro médico tras haber sufrido un grave accidente en El Hotel de los Famosos.

Melody Luz sufrió un grave accidente en plena grabación de El Hotel de los Famosos (El Trece) y debió ser asistida por el personal médico. El momento generó un enorme impacto entre todos los presentes y finalmente llegó una ambulancia para trasladarla a un centro médico. Los médicos le indicaron reposo estricto y aún no se sabe si seguirá dentro de la competencia.

La bailarina estaba cumpliendo un desafío físico que consistía en cargar sobre sus hombros un palo con dos baldes cargados de agua en cada extremo mientras subía y bajaba mientras hacía equilibrio caminando por una viga. Melody perdió el equilibrio y cayó contra el piso lastimándose gravemente uno de sus pies.

"¡Melody se cayó! Cortamos ahí, cortamos ahí", exclamó "El Chino" Leunis, conductor del reality, mientras la joven agonizaba en el piso. "Ya está, yo me doy de baja, chicos. Me guardo para el Laberinto", alcanzó a decir Luz mientras lloraba y era atendida por una médica.

"Me tienen que coser, está muy feo", agregó la bailarina mientras lloraba. "Saquen a la gente, es un corte profundo. Saquen a la gente. Tapen todo porque esto impresiona", sumó Martín Salwe. Cuando llegó la ambulancia, Melody fue trasladada a un centro de salud. Cuando regresó, contó todo lo que le hicieron para salvar su pie.

Qué le pasó a Melody Luz en el pie tras su accidente en El Hotel de los Famosos

Melody Luz creyó que se había golpeado hasta que los médicos la vieron y notaron que era peor de lo que pensaban. "Pensé que había sido solo un golpe y, cuando me baja la calza, Celeste, la enfermera, veo que tengo un tajo grande. Me dieron como seis o siete puntos y la enfermera me dijo que camine, cosa de que no se me endurezca la cicatriz", relató la participante.

"El Chino" Leunis sumó que "no hay nada comprometido, ya que no hay lesión ósea" y que la bailarina deberá hacer 48 horas de reposo para que los puntos no se abran. Luego de eso, volverá a ser atendida por un médico para ver cómo proseguir.

Melody Luz tranquilizó a sus compañeros contándoles que a pesar del dolor fue solo un golpe externo. Sin embargo, se mostró muy triste por poder seguir jugando temporalmente. "Siento que tenía mucho más para dar, pero ya está. Lo que importa es que estoy bien, puedo caminar. Me siento acompañada, gracias a mis compañeros, al equipo, a vos, todo el tiempo me sentí contenida y eso es lo importante”, cerró.