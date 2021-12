Melancólica, Carmen Barbieri reveló si triste plan de Año nuevo: "Voy a estar rezando"

La exvedette Carmen Barbieri detalló cómo será el extraño plan que preparó para Año nuevo, en medio de la pandemia de coronavirus.

Semanas atrás, Carmen Barbieri había anunciado que pasaría las fiestas sola en su casa; y hace algunas horas, comunicó cómo será el extraño ritual que llevará adelante este 31 de diciembre por la noche. "Brindo con los que estén solos", confesó la exvedette y capocómica.

"Este año que se va, he pasado por todas y lo voy a despedir sola… no por tristeza porque seguramente me verán vestida y mostrando algunos videos… voy a vestirme linda y a brindar con sidra", reveló Barbieri en su magazine Mañanísima (Ciudad Magazine). Cabe destacar que por esta decisión, Carmen no festejó con Fede Bal, su hijo, y su novia, Sofía Aldrey, la Nochebuena ni la Navidad.

Como si fuera poco, Barbieri tiene pensado hacer un par de vivos por medio de su cuenta de Instagram, donde desarrolará un extraño ritual: "Voy a hacer dos vivos: uno antes y otro después del brindis para aquellos que están solos. Brindo con los que estén solos y por qué no los que están acompañados y tengan ganas de poner a la loca con el perro en sus teléfonos".

Para cerrar, la actriz hizo un balance de su año difícil -en el que pasó por una grave internación por COVID-19 que casi le cuesta la vida- y explicó que optó por recibir sola el Año Nuevo para poder pensar, pedirle a Dios que todo mejore en su vida y tomar consciencia de la situación que atraviesa Argentina y el mundo. "Voy a estar rezando. Ese va a ser mi ritual", sentenció.

Carmen Barbieri fulminó el look de Natalia Oreiro: "No me gustó"

Al aire de su magazine diario la vedette Carmen Barbieri y su equipo de panelistas opinaron sobre la tapa de la revista Gente con los personajes del año, en los medios y la farándula argentina. Con chicanas, comentarios ácidos y ningún filtro su equipo desmenuzó uno a uno los asistentes, y cuando llegaron a la querida Natalia Oreiro Carmen "La Leona" lanzó un fulminante comentario.

“No me gustó el vestido. A ver, yo tengo uno parecido y por supuesto no me queda igual que a ella, pero tendría que haber estado distinta”, aseveró la ex esposa del capocómico Santiago Bal y madre del mediático Federico Bal. Acto seguido, comparó el vestido de Oreiro con un estilo similar al que tenía puesto la misma noche Juana Viale.

“Natalia es tan linda. Esta mujer tiene tan buen cuerpo y le queda todo bien… Pero mirá la transparencia de Juana Viale, ese vestido es divino”, apuntó, ácida. Tratando de ser amena y de no dar más golpes al look de la querida actriz y cantante, se enfocó en hablar del éxito que tiene la futura protagonista de la serie Santa Evita a nivel internacional, como en Rusia donde se la conoce como Nasha Natasha, incluyendo Uruguay, su país de origen. "Es la mejor y es divina”, cerró.