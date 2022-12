Mauro Icardi enfureció y se sacó contra Ángel de Brito: "No tenés idea"

El futbolista arremetió contra el peridotita por la información que éste dio en su ciclo de TV. Mauro Icardi se enojó con Ángel de Brito por los datos que brindó en alusión a su relación con Wanda Nara.

Ángel de Brito compartió un fuerte mensaje privado que recibió por parte de Mauro Icardi, donde el jugador de fútbol lo encaró por dar información falsa sobre su vínculo con Wanda Nara. El conductor de LAM recibió un extenso texto por DM en Instagram por parte del deportista y lo publicó ante sus millones de seguidores.

"Hola, deja de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre porque no tenés idea. Si te pasan data, te la pasan mal, y si no, te sumas al circo de los pseudo periodistas que intentan para tener un poquito de cámara", comenzó su descargo el padre de las hijas menores de Wanda Nara, Francesca e Isabella. Y sumó: "El motivo del 'no viaje' de Wanda el viernes es otro y tampoco lo tengo que hacer público. Y por el chat, quédate tranquilo que es muy verdadero. Así que si vas a hablar de mí, infórmate mejor o ahórrate los chismes en mi contra. Te mando un abrazo".

Icardi le aseguró a De Brito que le escribió porque es quien pone la cara frente a las cámaras de TV para hablar sobre su vida y soltó: "Sos el que inventa chismes y acusaciones gravísimas en mi contra que quedan expuestas en Internet, de los cuales no tenés ni idea".

Historia de Ángel de Brito

La revelación de Ana Rosenfeld sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

"Conozco las dos versiones, y conozco su insistencia en recuperar la pareja, él no termina de cortar. Ella tiene muy en claro que no funciona", comenzó su descargo la letrada y amiga íntima de Wanda Nara en diálogo con LAM, ante las afirmaciones de Icardi sobre su reconciliación con la celebridad de redes. Y sumó: "Estuve hablando con ella y estaba muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos. Él la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos".

La lapidaria frase de Wanda Nara hacia Mauro Icardi

Después de que Icardi confirmara en numerosas ocasiones que había vuelto con Nara, la hermana mayor de Zaira Nara le respondió a un seguidor por qué ella no lo confirmó también y soltó: "Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó".