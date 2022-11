Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara con una insólita foto

Mauro Icardi anunció su reconciliación con Wanda Nara con la foto menos esperada.

Después de tantas idas y vueltas, Mauro Icardi confirmó la noticia más impensada: que se reconcilió con Wanda Nara. Para anunciarlo, publicó dos fotos abrazado a la empresaria durante sus vacaciones en las Islas Maldivas.

Esta noticia tomó completamente por sorpresa a sus seguidores, ya que Wanda había aclarado en reiteradas ocasiones que estaban separados. Sin embargo, se fueron juntos de vacaciones y los rumores de reconciliación cobraron aún más fuerza después de estas fotos.

En la imagen, se puede ver al futbolista del PSG agarrando a Nara de la cintura y a los dos sonriendo. "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer", escribió Icardi en la descripción del posteo. Y agregó una frase que terminó por confirmarlo todo: "Las historias de Disney también tienen segundas temporadas".

La publicación se llenó de comentarios de sorpresa e indignación por parte de sus seguidores, quienes ya están cansados de tantas idas y vueltas. "Jajajajajajaja está historia me tiene más confundido que mi ex", bromeó un usuario. "Esto no es 2da temporada, tiene como 6 temporadas", se quejó otro. "Saquen una serie en Netflix porfa, juro que la veo toda", comentó otra persona.

El mensaje de Wanda Nara comunicando su separación

En septiembre de 2022, Wanda había publicado un comunicado para anunciar su separación de Icardi. "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación", había publicado.

Meses después, surgieron los rumores de reconciliación. Según informó Guido Záffora leyó en Es Por Ahí (América TV), Mauro se esforzó por recuperar el corazón de Wanda durante sus vacaciones paradisíacas. "Estas son imágenes de Wanda y Mauro de vacaciones disfrutando solos. Están entendiéndose, hablando, comprendiendo la crisis, estableciendo un vínculo y borrando el pasado. Hoy, la prioridad de Wanda es Mauro, y él está haciendo todo para reconquistarla", aseguró.

En este sentido, el periodista sumó que "hay una cosa de Argentina que Wanda necesita, el revoloteo mediático", mientras que para Icardi la prioridad es Wanda. "Por lo que me dicen, está haciendo todo para reconciliarse con Wanda", concluyó.