MasterChef Celebrity sumó un nuevo participante tras la renuncia de Pablo Lescano.

MasterChef Celebrity atravesó su primera gala de eliminación este último domingo 19 de octubre, que terminó con la prematura partida del exboxeador Jorge "Roña" Castro, quien no contentó a los jueves ni portando el delantal blanco; ni el gris; ni el negro. En un dramático mano a mano final con Luis Ventura, el jurado se decantó por el presidente de APTRA y el de Caleta Olivia fue el primero en abandonar las cocinas más famosas del país.

Previo a la decisión de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, tuvo lugar un inesperado momento: Pablo Lescano, que fue de los salvados iniciales, anunció su renuncia. El líder de Damas Gratis manifestó que no había tomado dimensión de la exigencia que suponía el ciclo en cuanto a tiempos y confesó que no podía compaginarlo con sus compromisos laborales, por lo que optó por retirarse del certamen. Lejos de dejar un hueco en las hornallas, este lunes presentaron a su reemplazante.

Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

En el episodio de este último lunes, Wanda Nara recordó que Pablo Lescano se había marchado voluntariamente y que por ello la producción se movió para buscar un nuevo jugador. Luego de introducirlo como alguien que también viene del mundo de la música, aunque en lugar de la cumbia su metier era el rock, le dio la bienvenida a Walas, líder de Massacre.

Guillermo Cidade ingresó al estudio entre los aplausos de sus nuevos compañeros y con el delantal blanco ya puesto, listo para la acción culinaria. Luego de unas breves palabras, puso manos a la obra con el plato del día y sorprendió a más de uno con el suyo: un Quiché Lorraine, una tarta salada de base abierta que en este caso rellenó con jamón crudo; queso; huevo; leche y láminas de ananá. En la degustación, lo felicitaron por la osadía y el buen resultado, lo que lo hizo merecedor de subir al balcón.

Walas, como ya hemos mencionado, lidera Massacre desde que se fundó en 1986 entre compañeros del secundario. Fueron los pioneros del skate rock en Argentina y han editado 16 trabajos discográficos. ¿Uno de sus momentos más destacados? Fungir como teloneros de Gun's and Roses en Vélez.