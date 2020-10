El cantante debutó en el reality culinario e hizo un lomo al horno con papas fritas.

Pasó la primera edición de MasterChef Celebrity en Telefe y arrasó con el rating de la noche. Entre las perlitas que dejó el primer episodio del reality, los televidentes conocieron la historia de Martín Fabio, el "Mono" de Kapanga, y sus joyas, que tuvo que sacárselas para cocinar, tras 17 años sin hacerlo. "La última vez que me hicieron sacar las pulseras caí preso", afirmó.

De porte humilde y con una sonrisa en todo momento, el cantante trajo alfajores para compartir con todos sus compañeros e intentó seducir al jurado -compuesto por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui- con un lomo al horno con papas fritas, cortadas en cubitos. Pese a que la carne estaba en su punto de cocción justo y las papas fueron criticadas por la carencia de presentación, la llamativa historia del participante acaparó toda la atención.

Al inicio del programa, el jurado pidió que todos los competidores de esa tanda -dado el protocolo de COVID-19 (ayer jugaron Claudia Villafañe, Sofi Pachano, Fede Bal, Boy Olmi, Belu Lucius, El Polaco Nacho Sureda y el "Mono") se quitarán todos sus anillos, joyas y se pusieran un calzado especial para cocinar lo más cómodo posible. Y el cantante de Kapanga se encontró con un problema mayor, dado el caudal de pulseras y joyas que carga.

“No pensé que me iban a hacer sacar todas las joyas”, anunció preocupado. Ante la pregunta de Santiago de hace cuánto tiene las pulseras, el "Mono" reveló que hace 17 años que no se las quitaba y que cada una tiene un significado especial. “La última vez que me hicieron sacar las pulseras, fue en el año 2003 en la cancha de Ferro, un Quilmes – Argentino Juniors que me llevaron preso”, afirmó con franqueza.

Ante la dificultad del participante para despegarse de todas sus cadenas y crucifijos del cuello, del Moro le preguntó al jurado si podía conservar algunas. Implacable, Germán Martitegui sentenció: “En teoría no, pero vamos a hacer una excepción. Mono, no quiero un pedazo de crucifijo en la comida”.

Agradecido, el "Mono" explicó el significado especial de sus joyas: “Como nunca más caí preso, al día de hoy, viven conmigo”, mencionó. MasterChef va de lunes a jueves a las 22.30 horas, por Telefe, y los domingos hay edición de eliminación a las 22 horas.