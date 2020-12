Maestro pizzero: los famosos quedaron asombrados por la técnica de Donato para hacer pizzas.

Los participantes de "MasterChef Celebrity" se enfrentaron a una noche italiana en la que Donato de Santis sacó a relucir toda su técnica y destreza en la preparación de la pizza, un clásico napolitano que conquistó al mundo. Con el delantal puesto, el chef se convirtió en un maestro pizzero y les enseñó a los famosos todos los secretos para lograr una masa perfecta.

Aunque hace veinte años que vive en Argentina, Donato guarda un amor incalculable por su tierra natal y lo transmite en sus recetas, que llevan como bandera el sabor de Italia. El martes, "MasterChef Celebrity" preparó una edición especial para que el jurado se luzca en una noche de cocina italiana. Siguiendo sus indicaciones, los participantes tuvieron que elaborar un menú de tres pasos que comenzó con una bruschetta, siguió con una pizza y terminó con un Cannoli o un Zeppole, a elección.

"Antes de avanzar quiero que vengan todos acá adelante, porque no todo es malvado, hay un poco de clemencia. Ahora les voy a mostrar", afirmó Donato, poniéndose el delantal con su nombre y sacando de un bowl un bollo de pizza ya hecho. "Lo pongo sobre esta harina de sémola, lo doy vuelta y lo acomodo en la mesada, pero todavía no lo estiro", siguió el chef, revelando el primer truco para la masa perfecta de la pizza "fatto in casa".

Con la mirada atenta en el experimentado chef, De Santis compartió el secreto número dos: "¿Ven que el bollo tiene mucho aire? Yo voy a poner mis manos así (con los dedos entrecruzados) para empezar a empujar el aire del centro hacia afuera, después la doy vuelta y hago lo mismo". Sin necesidad de usar un palo de amasar, Donato utilizó sus manos para estirar la masa.

"Que con esos dedos me haga unos masajes, no se puede creer lo que hace con las manos", comentó Leti Siciliani, tentándose con su ocurrencia de doble sentido. Con un par de golpes de la masa en la mesa y cucharón y medio de salsa de tomate, el chef mandó la pizza al horno. En un minuto y medio, la comida quedó perfecta y crocante. Todos los famosos aplaudieron la clase de Donato, uno de los mejores referentes de la cocina italiana en Argentina.