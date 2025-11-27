MasterChef Celebrity Argentina 2025: quién se fue hoy miércoles 26 de noviembre.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 26 de noviembre su sexta gala de eliminación, por lo que hoy alguien quedó fuera de competición. Diez participantes prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para intentar que no sea la última vez que lo hacen, aunque esa fue la realidad para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente era los domingos), uno de los concursantes dejó las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) determine que fue el menos realizado de la velada. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura y Walas, hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

Los concursantes que cocinaron en esta gala de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 26 de noviembre

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, vuelven a poner manos a la obra Álex Pelao; Andy Chango; el Turco Husaín; Emilia Attias; Eugenia Tobal; Evangelina Anderson; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina y Valentina Cervantes. A ellos se les sumó Sofi Martínez, que fue la peor en la gala de beneficios y se adjudicó el vestuario negro.

De entre todos ellos es pertinente descontar a Evangelina Anderson, ya que ganó un mini-desafío poco usual. El mismo constaba de un acertijo para cada uno que, en caso de ser respondido correctamente, les daba la posibilidad de agarrar una llave dentro de un bolillero; meterla en una caja y ver si abría la misma. La ex-pareja de Martín Demichelis hizo lo propio, tomó una de ellas y fue la que coincidía con la cerradura, por lo que apagó el horno y subió al balcón.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, ninguno de los dos se terminó yendo. ¿La razón detrás de esto? El anuncio por parte de Valentina Cervantes de que renunciaba a la competencia, lo cual absorbió la eliminación de hoy, siendo ella la que dejó las cocinas.