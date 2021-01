Claribel Medina profundizó todos sus conocimientos sobre platos típicos de Puerto Rico.

Durante el 2020, Claribel Medina y su hija Agostina irrumpieron en el "Cantando" demostrando notable talento para la interpretación. Aunque quedaron eliminadas, Claribel piensa seguir en agenda mediática y durante una entrevista expresó sus ganas de recibir un llamado de Telefe para sumarse a "MasterChef Celebrity 2". “Amo la comida puertorriqueña y la cocino muy bien", confesó.

“Amo la comida puertorriqueña y la cocino muy bien. Se basa en arroz con porotos que pueden ser los porotos colorados. Y después tenés un montón de verdura que se llama la serenata de verduras o serenata de bacalao que es bacalao con diferentes verduras”, comentó en diálogo con Mitre Live.

Para profundizar sus conocimientos gastronómicos, explicó: “Y hay un plato típico que se llama plátano que se puede hacer frito o pisado con una cosa que se llama mofongo. Y después tenemos platos rarísimos como tembleque a base de coco. Macaret a base de coco, son platos rarísimos porque la variedad de fruta que tiene el país es muy grande".

“Lo que más me gusta de Argentina son las empanadas, son la perdición. Y ni hablar al que le gusta el asado. Es un ritual precioso. Una de las cosas más bellas, todos alrededor del asador. Ese momento en que todos se juntan para compartir y hablan de una punta a la otra”, añadió, sobre la cocina típica de los argentinos.

Luego de contar todos sus pros en la cocina hizo el gran anuncio en forma de guiño para el reality éxito "MasterChef": “Amo cocinar así que me encantaría estar en Masterchef. Me tendría que preparar un poco para la parte dulce porque no es mi fuerte pero todo lo que tiene que ver con lo salado, amo las especies. Me parecería un desafío maravilloso. Lo he visto y me parece un programa muy lindo, es interesante de ver y es una propuesta muy fuerte. Ese tipo de programas de reality son lindos de hacer. Me gustó muchísimo. Pones el romero donde no iba y es un desastre".

Hasta ahora hay siete confirmados oficiales para la segunda temporada: la capocómica Carmen Barbieri, la actriz Flavia Palmiero, el rockero Juanse de "Los Ratones Paranoicos", la exestrella de "Casi ángeles" Gastón Dalmau, la comediante e influencer Dani "La Chepi", la actriz Andrea Rincón y el músico Cae.