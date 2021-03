La felicidad de Andrea Rincón al subir al balcón por primera vez.

MasterChef Celebrity 2 trajo nuevamente una de las pruebas que más encantó a la audiencia fanática de la primera edición: preparar una tortilla. Todos recuerdan los quejidos de bronca de Iliana Calabró cuando se le rompió la preparación, motivo por el cual los nuevos famosos tuvieron que preparar el clásico de España y solo uno se salvó de la gala de eliminación del domingo. El destino quiso que fuera Andrea Rincón la ganadora, quien sorprendió al jurado con ricos sabores y no pudo ocultar su alegría por subir al balcón, beneficio que jamás le tocó.

La prueba arrancó luego de que Santiago del Moro presentara a Patricia Rodríguez Real y Romina Moore, cocineras reconocidas por ser las responsables de Las chicas de la 3, un puesto de comidas que se encuentra en el Mercado Central, para que guiaran a los famosos en este desafío para nada sencillo. Consejos no faltaron para la elaboración de la tortilla perfecta, pero lo cierto es que más de la mitad de los participantes cocinaron preparaciones semi quemadas (cosa que el jurado remarcó al dar vuelta la tortilla de cada uno).

Cuando le tocó pasar al frente, Rincón presentó su tortilla y, para sorpresa del jurado, no se había quemado. Además, entre risas, confesó que "pesaba cinco kilos o más". “Estoy contenta porque la di vuelta, y no se desarmó. Me quedó babé, no se llegó a quemar. Y tenía miedo porque nunca hice una tortilla tan grandota, le puse como ochocientos huevos”, señaló Andrea.

“Es un milagro esta tortilla, porque la hizo en un wok. Pensamos que iba a ser imposible, que iba a quedar como un revuelto gramajo”, sentenció Germán, contento con la tortilla de Andrea. Por su parte, Donato elogió: “En mi paladar, tengo ese terciopelo que es la mezcla del almidón de la papa, del huevo babé, y del queso derretido”.

Aún sorprendido, Martitegui cerró: "Hoy te ganaste mi respeto. Desde el principio estuviste súper concentrada, hiciste algo que pensamos que no iba a salir bien, que era usar un wok para una tortilla, es algo que yo nunca vi, y te salió bien. Estabas orgullosa de lo que estabas haciendo, y se nota. Es una re tortilla”. Finalmente, Andrea Rincón quedó salvada por el jurado y verá la gala de eliminación del próximo domingo desde el balcón de los mejores cocineros de la semana.

Sol Pérez, Daniel Aráoz, Candela Vetrano, Georgina Barbarossa, Alexander Caniggia y Dani La Chepi se batirán a duelo y uno de ellos dejará las cocinas de MasterChef Celebrity 2.