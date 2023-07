Martitegui confesó el miedo que tiene en Masterchef: "En cualquier momento"

Germán Martitegui reveló que uno de los participantes de la actual temporada de Masterchef le da miedo cada vez que le habla. De quién se trata y cuál fue su respuesta.

Germán Martitegui sorprendió a todos al confesar el terrible miedo que siente cada vez que le da la devolución a uno de los participantes de Masterchef, el reality que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe y que está cerca de su final. "Me da miedo seguir hablando", se sinceró el reconocido chef tras criticar la preparación de uno de los cocineros amateur que aún están en competencia.

Cada vez quedan menos participantes en Masterchef, por lo que los desafíos que plantean en el ciclo de Telefe van aumentando en exigencia. Actualmente quedan solo 5 concursantes en carrera para llevarse el gran premio y, fiel a su estilo, el jurado ofrece devoluciones más severas y minuciosas con el correr de los días.

Así ocurrió en la noche del miércoles, cuando los cocineros amateur debieron preparar nada menos que un risotto. Una receta simple pero para la que se requiere mucha técnica para que el producto final sea el deseado. Rodolfo Vera Calderón tuvo la presión extra en su presentación de un risotto de azafrán y langostinos, ya que es el preferido de Damián Betular.

Lamentablemente, la preparación del cocinero mexicano no fue la mejor, y así se lo hizo saber el pastelero: "Extraordinaria cocción… si la consigna hubiese sido paella. Está muy desgranado, el proceso acá no está". Mientras Donato de Santis le remarcó que le faltaba "líquido para emulsionar y reducir el pastón", Martitegui se sumó a las duras críticas.

"Empastado es lo que más lo define porque es como una pasta sin nada en el medio, sin la magia que tiene que tener. Me extraña porque pensé que si había alguien acá que sabía hacer risotto eras vos", disparó el jurado más exigente de la competencia. Pero lo más inesperado ocurrió a continuación, cuando Martitegui se sinceró con Rodolfo, quien lo escuchaba atento: "Me da miedo seguir hablando porque siento que en cualquier momento me vas a asesinar. Me mirás mal".

La insólita situación terminó con el propio participante asegurándole que no era su intención asustarlo ni mirarlo mal. Finalmente, el mejor plato de la noche quedó para Estefanía, quien se llevó la primera estrella de la semana.

El insólito audio que descolocó a todos en pleno vivo de Telefe: el video

Juariu vivió un sorprendente momento en pleno vivo del ciclo de streaming del canal oficial de YouTube de Telefe. La influencer es la conductora del programa que se basa en reaccionar en vivo a las emisiones de los realities que salen al aire en el canal de las pelotas, en este caso, Masterchef Argentina.

La celebridad de redes estaba junto o a la exparticipante del reality show conducido por Wanda Nara, Silvana, cuando escucharon un audio que las dejó atónitas a ambas. Otra de las dinámicas del ciclo se basa en reproducir audios que envía la gente que está conectada al streaming y opinar sobre ellos.

"Hola, ¿cómo están? Les queremos mandar muchos saludos a Silvana y pues nada, antes la mirábamos mucho y cocinaba muy bien. Papi, mirá quién está acá", soltó en el audio un nene. Acto seguido, se escucha que le muestra a su padre lo que estaba haciendo y el adulto le dice: "¿Con quién estás hablando?" y, al instante, se escuchan golpes y llanto por parte del niño.

Al no saber si se trataba una broma o de un hecho real, la conductora que también participó de Masterchef se quedó con una sensación extraña después de escuchar el audio y se miró con la exconcursante de Telefe sin decir nada. Como no podía ser de otra manera, usuario recortaron el video en el momento, lo compartieron en las redes sociales y se volvió viral.