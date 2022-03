Martita Fort definió su futuro lejos de la empresa familiar

La hija del famoso empresario anunció que desea dedicar su futuro a un área distante a la empresa de golosinas.

Luego de haber cumplido sus 18 años, Felipe y Martita Fort empiezan a delinear su futuro como jóvenes adultos. Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, el foco mediático se mantuvo en los mellizos, ya que ahora tendrán que tomar las riendas de su vida sin un tutor legal al haber cumplido la mayoría de edad. En este complicado panorama, la hija de Ricardo Fort contó cuál es el destino laboral al que le gustaría apuntar.

A sus 18 años, los mellizos heredaron varios bienes que les dejó su papá antes de fallecer. Entre ellos, destaca un 33% de la titularidad de FelFort, la famosa empresa de golosinas y chocolates que maneja la familia. Sin embargo, lejos de quedarse en este lugar cómodo, Martita admitió que está dispuesta a seguir sus sueños y estudiar una carrera completamente alejada de esta industria.

En una reciente entrevista que brindó con el segmento Herederos de Telefe Noticias, Martita Fort aseguró que quiere desarrollar su carrera artística. "Sí, estoy viendo por cuál rumbo ir, quiero hacer clases de actuación, ver cómo me va con eso, la gente me dijo que tengo futuro ahí, que puedo ser una buena actriz", empezó la joven y aseguró que su prioridad es estudiar alguna rama del arte antes que dedicarse de lleno a la empresa familiar.

Siguiendo los mismos pasos que su papá, Martita Fort aseguró que "le gustaría ser muy famosa en un futuro" y lograr todo por sus propios méritos. "También me gusta el canto, pero primero me quiero formar, y si todo sale bien capaz me dedico a eso", sentenció sobre los estudios artísticos que quiere llevar adelante.

Por otro lado, Martita no descartó estudiar algo relacionado a la administración de empresas, ya que es consciente que para llevar adelante la gestión de esta industria es necesario tener un conocimiento previo. "Quiero ver cómo me va en la empresa, ya tengo 18 años y quiero saber manejar mi propia economía, no tengo el deseo de quedarme en mi casa todo el día. Sí o sí tengo que estar", aseguró.

Qué preparan los mellizos para la empresa familiar

Martita Fort se encuentra enfocada en otras áreas de su vida antes que en la gestión de la empresa familiar, sin embargo, su hermano Felipe ya adelantó algunas cuestiones en las que se enfocarán: nuevos productos y la ampliación del mercado.

En esta misma entrevista con Telefe, Martita habló de los planes que idearon para la industria a grandes rasgos. "Se me ocurren nuevos productos, quiero expandir la empresa, me llegaron comentarios que tenemos demanda en Europa y se necesita un cambio", adelantó la joven.