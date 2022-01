Marley y Mirko, con reality propio: cuándo se estrena y en qué plataforma se verá

El conductor Marley y su hijo de 4 años mostrarán cómo viven y parte de sus viajares alrededor del mundo.

Desde que se convirtió en papá de Mirko, Marley no dudó en compartir todo lo relacionado a su paternidad con el público: desde el momento en el que decidió subrogar un vientre, el nacimiento, su bautismo y cada paso que da el nene que actualmente tiene 4 años. Y el próximo 20 de enero, padre e hijo estrenarán en la plataforma Paramount+ su reality: Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo.

El rodaje se realizó a mediados de 2021, cuando el conductor estaba al frente de La Voz Argentina, motivo por el que participarán los jurados del certamen: Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti. Y además, aparecerán otros famosos que forman parte del círculo íntimo del animador, como Susana Giménez, quien a su vez es madrina de Mirko, Florencia Peña, Verónica Lozano, Elizabeth La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Belén Francese y Lizy Tagliani.

"Ya lo hemos grabado, va a salir al aire a toda América. Me gusta contar la historia con Mirko porque desarma prejuicios y, si bien en Argentina fue súper aceptado, impresionante todo lo que se generó con la gente desde el día uno que conté que iba a ser papá", precisó Marley en una entrevista a Teleshow.. Y agregó: "También se verá el día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional".

Como parte del proceso de paternidad, Marley quiso contar cómo habló del tema con su hijo cuando le preguntó si tenía mamá. . "Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: 'Pídanle almohadones a mamá y papá', y él me miro y me dijo: '¿Y mamá?'", recordó el conductor, en referencia a las clases virtuales durante la cuarentena.

Y tal como anticipó antes del nacimiento del nene, le contó la verdad sobre la manera en la que llegó al mundo. "Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: 'Ah, ok', y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", explicó.