Marley inició el tratamiento para tener su segundo hijo: "Hay embriones"

El famoso conductor le dará un hermanito a su hijo mayor, Mirko.

Marley decidió convertirse en padre por primera vez hace ya cinco años. Hoy, a punto de cumplir 52 años, el conductor inició el tratamiento para darle un hermanito a Mirko. En una entrevista contó los detalles de este proceso que inició para convertirse en padre una vez más.

En diálogo con Flor de Equipo, Alejandro Marley reveló que dio por iniciado el tratamiento para cumplir su sueño de tener otro hijo, el conductor confirmó: "Sí, ya lo empecé, sí". Rápidamente el equipo quiso saber cuándo nace y Analía Franchín le preguntó si ya prendió el embrión, teniendo en cuenta que el artista utiliza el método de subrogación de vientre.

Marley respondió la pregunta de la panelista brindando más información: "No, no, no, todavía no llegamos a esa etapa. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones, hasta ahí llegué". Seguido a eso le preguntaron si la madre subrogante sería la misma que llevó a Mirko en su vientre, pero el conductor reveló: "No, no va a ser la misma, estamos ahora en la búsqueda".

A principio de año, cuando Marley y Mirko estaban al frente de un programa de televisión propio, el conductor le contó a su madre que anelaba poder tener una segunda hija y que ésta sea mujer. La noticia la tomó por sorpresa, pero rápidamente quiso saber cómo su hijo llamaría a su futura nieta. El conductor manifestó: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka".

Por qué Marley no eligió la misma madre subrogante que con Mirko

Lo más predecible hubiese sido que el conductor haga el tratamiento con la misma mujer que trajo a Mirko al mundo, sin embargo esta vez no va a ser posible contar con ella y Marley expuso claramente los motivos: Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella, estaba en riesgo la vida de ella en ese momento, por eso Mirko nació antes y hace poco que estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente", del mismo marido".

Como si eso fuera poco, Marley agregó un dato de color con respecto a las gestaciones de la mujer: "Tuvo otra varón más. Ella ya tenía dos varones, nació Mirko varón y ahora tuvo otro varón más". Entre risas el conductor comentó que pareciera ser el común denominador en sus embarazos el hecho de tener sólo varones.