Marixa Balli reveló la terrible frase que le dijo El Potro Rodrigo antes de morir

La bailarina recordó en LAM detalles de su romance con el cantante y compartió la estremecedora charla que tuvo con el cuartetero días antes del fatal accidente.

En la previa al aniversario de la muerte de Rodrigo "El Potro" Bueno, Marixa Balli volvió a hablar de su romance con la estrella del cuarteto. El músico falleció el 24 de junio de 2000 en un accidente automovilístico luego de presentarse en la discoteca Escándalo.

La bailarina, que tuvo una intensa relación con El Potro, hace un tiempo está de panelista en LAM y el pasado martes se cruzó con otra de las ex del ídolo cordobés: Patricia Pacheco, la madre de Ramiro Bueno. "Él estaba con muchos problemas, quizás no haber avanzado con vos fue parte de protegerte de un montón de cosas", le dijo la mujer a Balli.

Pero esta no fue la primera vez que Marixa cuenta detalles de su romance con Rodrigo. Hace más de un mes, la empresaria textil reveló la impactante charla que tuvo con el cantante en los días previos al accidente fatal. “Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida, que su padre se lo decía en los sueños. Que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”, aseguró.

"Le decía que iba a pasar después de algo muy importante que era el Luna Park", agregó Marixa a los sueños que tenía el músico con su papá. Sumado a eso, De Brito indicó que el cantante aseguraba que se iba a morir joven. "Por los sueños con su papá. Yo le creía porque era un tipo tan inteligente, sino no hubiese llegado a ser lo que fue", consideró la exbailarina del Teatro Colón.

El fuerte cruce entre Marixa Balli y la madre del hijo de Rodrigo Bueno

El martes pasado, Patricia Pacheco visitó el estudio de LAM y recordó el romance que el padre de su hijo vivió con Marixa Balli. La mujer admitió que el cuartetero estuvo “muy enamorado” de la bailarina, y que la engañó con ella en varias ocasiones.

“Él hacía lo que sentía. A mí al principio me dolió un montón y lo sufrí. Pero después empecé a comprender. Y ya pasó de ser un tema de mujer, me enfoqué un poco más en él en el plano ‘humano’, entre comillas. Y lo dejé de ver como si fuese algo que me intentara retener como una pareja o una relación sentimental", sostuvo. "Reconozco que en esos cuatro años y pico que estuvimos juntos, él tenía marcado un amor por Marixa que sé que iba a ser para siempre. También la quería a Alejandra (Romero), pero no estaba en buenos términos con ella. Y también quiso mucho a Sarita (Carrera), tuvo una pasión muy grande con ella. Era una persona que conoció más o menos cuando yo estaba de ocho meses (de embarazo)”, explicó sobre las amantes del Potro.

Al escucharla, Balli intervino y compartió detalles de su romance con el cuartetero. "Yo tuve una relación espectacular. Y estaba saliendo con él, que íbamos y veníamos, cuando conoció a Patricia. Él me re juraba que nada que ver. Viene un día y me dice: ‘Esta chica me dice que está embarazada pero no’", relató y agregó: "Él tenía una cosa muy particular conmigo. Era como que cuando me veía se acababa el mundo. Y quedaba yo en el medio de la situación. Era raro”.