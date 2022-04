Patricia Pacheco confesó qué hizo Rodrigo en la camioneta antes de morir: "Fue lo último"

La expareja del Potro cordobés decidió contar la verdad sobre la trágica noche en que sucedió el accidente. Patricia Pacheco habló de Rodrigo, quien es el padre de su hijo Ramiro.

"El Potro" Rodrigo Bueno murió en la madrugada del sábado 24 de junio del 2000. Un país entero lo lloró y se sorprendió, puesto que el motivo de su deceso fue un accidente automovilístico en el que perdió la vida tras salir despedido de su camioneta y golpear su cabeza en el asfalto. Ahora, su expareja Patricia Pacheco reveló qué hizo el cuartetero antes del lamentable final.

Pasando el peaje de Hudson en la Autopista La Plata-Buenos Aires, Rodrigo vio pasar muy cerca de su Ford Explorer roja a una Chevrolet Blazer blanca, conducida por Alfredo Pesquera. La vibración lo hizo exaltar e ir en búsqueda de este vehículo, algo que habría sido originado (según Pacheco) por el consumo de cocaína: "Antes de tener esa reacción, él tomó, y también tenía para convidar. Esa noche había estado re oscura, no sé que había pasado, habían tirado un gas, se habían escuchado tiros afuera".

"Él decidió manejar, yo dije 'a dónde mierda me siento'. Me senté adelante y el nene iba atrás con los chicos. Cuando llegamos a un peaje se empezó a poner loco porque no podía pasar, no tenía la tarjeta, insistió. Fue para un costado, salió de la ruta, ahí meó y no sé si pidió una cerveza. Empezaron a parar todos los que habían ido al baile", continuó Patricia Pacheco en diálogo con Seres Libres (Crónica TV).

Rodrigo saludó a sus fanáticos en la Autopista donde instantes después murió

Luego de saludar a sus fanáticos, Rodrigo llevó adelante su última voluntad: consumir cocaína. Así lo relató Patricia Pacheco en una charla con Gastón Pauls: "Se quedó ahí hablando, se subió a la camioneta. Sacó lo que tenía en el bolsillo, tomó y convidó. Cuando pasamos el peaje, pasa esa camioneta que la hizo vibrar y salió como un tiro. Yo cuando empezó a tomar velocidad empecé a agarrar el nene. Le agarré la cabeza, como en la espalda".

"Fue una reacción que tuvo él, y que tuvo el otro también. Por eso fue tan traumático para mí poder decir que yo pienso que si no se hubiese tomado ese pase... No sé si no hubiese reaccionado así, pero eso lo ayudó también, a tener esa reacción. Lo último que hizo fue tomar. Imaginate el dolor para mí. Lo último que hizo fue tomarse un pase", sentenció Patricia Pacheco, quien es madre del único hijo de Rodrigo: Ramiro Bueno.