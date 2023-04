La ex de Rodrigo reveló lo que nadie sabía de Marixa Balli: "El día que murió"

Alejandra Romero, la última pareja de Rodrigo "El Potro", apuntó contra Marixa Balli y la acusó de haber mentido tras la muerte del cantante.

Alejandra Romero, la expareja de Rodrigo "El Potro" Bueno, apuntó contra Marixa Balli, quien también había mantenido un vínculo romántico con el cantante. Según Alejandra, la panelista lo perseguía constantemente cuando ya estaban separados y, tras su fallecimiento, dijo "muchas mentiras" sobre cosas que nunca habían ocurrido.

La ex de Rodrigo brindó un móvil para Intrusos (América TV), en el que dio detalles desconocidos sobre su relación con el cantante y habló sobre la enemistad que existió desde siempre con Marixa, especialmente tras la muerte del artista. Todo comenzó cuando Balli habló sobre los últimos días de Rodrigo y sobre el momento en el que falleció. A Alejandra no le cayeron bien sus declaraciones y contó su versión de la historia.

"Se dijeron cosas muy feas. El día que Rodrigo nos dejó físicamente, yo estaba pidiéndole al universo por el corazón de esa señora, porque había comentado cosas muy feas, mentiras. Pero bueno, queda en la conciencia de cada uno. Hace 23 años que estuve aguantando cosas que se han dicho fuera de lugar, incluso me pidieron que salga al cruce y no lo hice", comenzó la mujer, dejando en claro que hubo muchas internas con Marixa que nunca salieron a la luz.

Sin embargo, destacó que no se trata de un "Alejandra versus Marixa", ya que no la conoce como persona ni le interesa. "¿Qué fue lo tan terrible que dijo Marixa que dolió tanto?", le preguntó "Pampito". Alejandra no respondió su pregunta de manera directa y acusó a la panelista de mentirosa: "Dijo muchas mentiras con respecto al último año y pico que yo estuve con 'El Potro'. Yo respeto a todas las mujeres que han estado en la vida de él, que seguramente han tenido un lugar muy importante".

En este sentido, enfatizó: "La mujer que convivía con Rodrigo y convivió durante casi un año y medio y hasta su final, fui yo. Entonces, en ese contexto, soy la que sabía absolutamente todo. Y siempre le voy a agradecer cómo me cuidó, y en el medio de tanta cosa oscura que vivía él, yo siempre voy a agradecer cómo me cuidó y cómo me preservó. Porque en medio de toda la cosa oscura que lo rodeaba a él, yo viví un cuento de princesas".

Y recordó el día en el que había acompañado al "Potro" a un evento muy importante y Balli apareció de repente, sin previo aviso. "Hubo un momento, en la costa, donde Rodrigo tuvo una convocatoria impresionante a la que me invitó, porque yo era su compañera. Y aparece esta señora, que a él no le habían avisado que venía. Él estaba cansado de esta situación, se enojó mucho, pidió que no esté ella y me respeten a mí", concluyó.

Qué dijo Marixa Balli sobre las declaraciones de Alejandra Romero

En su defensa, Marixa Balli dijo en LAM (América TV) que no entendió nada de lo que dijo Alejandra y aseguró que nunca tuvo ningún conflicto con nadie. "Lo mío fue cuando éramos muy chicos los dos, en los años 90. Esta chica, no sé, no me dan los años en los que salió con cada una, no me da el lapsus de tiempo que salió con todas, no me cierra. Tuvo muchas relaciones, Rodrigo", comenzó la "angelita".

"¿Sabes lo que me enoja? Haber salido con Rodrigo, eso me enoja. Porque me mezcla con muchísima gente", manifestó la panelista, y agregó que salió tres años con el cantante. "Siempre fui amiga de él, siempre fui su gran amiga, contención. Ya era una relación así, la compartíamos así, la entendíamos así, nos conocíamos desde muy chicos", agregó. Yanina Latorre intervino y opinó que, probablemente, salía con las dos al mismo tiempo en secreto. Sin embargo, Marixa sostuvo que no era así, ya que Rodrigo era "una persona muy transparente".