Marixa Balli contó detalles ocultos de su relación con Rodrigo y lo que le dijo Betty Olave

Marixa Balli se sinceró sobre su relación con Rodrigo "El Potro" Bueno y reveló sus secretos más ocultos.

Marixa Balli abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre la relación que mantuvo con Rodrigo "El Potro" Bueno. La panelista de LAM (América TV) recordó el vínculo sentimental que mantuvo con el cantante de cuarteto, del cual nadie estuvo al tanto hasta su fallecimiento. En un momento de la conversación, la "angelita" contó un detalle en particular que sorprendió a todos sus fanáticos.

Balli había contado en LAM cómo fue la relación que mantuvo con Rodrigo cuando eran jóvenes. Más tarde, fue entrevistada en Mandale Fruta (República Z), el programa de Jujuy Jiménez, en el que le preguntaron más detalles sobre su vínculo con "El Potro". Fiel a su estilo, Marixa no se guardó nada y dejó a todos sin palabras con sus declaraciones.

"Lo que yo siempre digo, por ejemplo, es que él se ve que se enamora de mí cuando me ve en la tele. Y le dice a su grupo, a su equipo, 'yo quiero a esa chica.' Yo era cara, porque era la mina del momento", recordó Balli, entre risas. Y agregó que el equipo de Bueno aceptó, ya que el cantante estaba dispuesto "a pagar lo que sea" con tal de conseguir a Marixa para su videoclip.

Fue entonces cuando sumó un dato que nadie sabía: que Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, sabía que su hijo tenía "un capricho" con Marixa y, para cumplirle su sueño a su hijo, hizo un enorme sacrificio. "Ella tenía muchas joyas, fue y las empeñó y consigue el dinero restante. Después, cuando me pongo de novia, la conozco en una comida que yo estaba muy nerviosa y me dice: 'Te voy a contar algo Marisa, yo empeñé joyas para pagar tu video'. Le salí muy cara", cerró la panelista.

Marixa Balli reveló un impactante detalle sobre Rodrigo Bueno

Marixa Balli contó en LAM que Rodrigo presentía que algo malo iba a ocurrirle, justo antes del accidente que terminó con su vida. "Él en el fondo ya sabía que se le iba a venir algo... por más que piensen que estoy loca, a mi me había dicho 'mirá que me queda poca vida'", soltó la "angelita". Y agregó que, según el presentimiento de Rodrigo, le iba a suceder una tragedia después de un evento muy importante, que fue un show que hizo en el Luna Park. Yo le creía porque era un tipo tan inteligente, sino, no hubiese llegado a ser lo que fue", concluyó De Brito.