23 años después: Marixa Balli reveló un dato desconocido sobre el velorio de Rodrigo

Marixa Balli decidió contar un dato desconocido sobre el velorio de Rodrigo. Qué fue lo que dijo la bailarina y expareja del cuartetero cordobés.

Marixa Balli es una de las panelistas de LAM. Sin embargo, en el pasado se destacó por ser bailarina en el Teatro Colón, cantante de cumbia y animadora, entre otras cosas. También fue la novia del Potro Rodrigo Bueno, el cuartetero cordobés que murió el 24 de junio de 2000 a causa de un accidente automovilístico.

En este sentido, Marixa Balli reveló un dato totalmente desconocido (para muchos) sobre el velorio del mítico cantante. Pese a que todo fue dolor y desazón, y que ambos ya no estaban juntos cuando Rodrigo murió, la protagonista destacó un gesto que tuvo la familia del fallecido para con ella.

"En el velorio me sentí importante", sostuvo Marixa Balli. Esto se dio a raíz de las declaraciones de Alejandra Romero, la última novia que tuvo Rodrigo, quien deslizó que la bailarina no dejaba en paz a su expareja y que aparecía en diferentes eventos en los cuales El Potro se sentía incomodado.

Sobre Alejandra Romero, Marixa Balli sostuvo: “Esta chica no sé, no me dan los años con que salió con cada una, no me da el lapsus de tiempo que salió con todas, no me cierra. Tuvo muchas relaciones Rodrigo, ¿sabés que me enoja? Haber salido con Rodrigo, porque me mezcla con muchísima gente. La verdad queda entre él y yo. Esto me gusta mucho más que cuando me preguntan cosas a mí. Lo dijo él, sé demasiadas cosas, fui su mejor amiga y su única amiga”.

La ex de Rodrigo reveló lo que nadie sabía de Marixa Balli: "El día que murió"

Alejandra Romero, la expareja de Rodrigo "El Potro" Bueno, apuntó contra Marixa Balli, quien también había mantenido un vínculo romántico con el cantante. Según Alejandra, la panelista lo perseguía constantemente cuando ya estaban separados y, tras su fallecimiento, dijo "muchas mentiras" sobre cosas que nunca habían ocurrido.

La ex de Rodrigo brindó un móvil para Intrusos (América TV), en el que dio detalles desconocidos sobre su relación con el cantante y habló sobre la enemistad que existió desde siempre con Marixa, especialmente tras la muerte del artista. Todo comenzó cuando Balli habló sobre los últimos días de Rodrigo y sobre el momento en el que falleció. A Alejandra no le cayeron bien sus declaraciones y contó su versión de la historia.

"Se dijeron cosas muy feas. El día que Rodrigo nos dejó físicamente, yo estaba pidiéndole al universo por el corazón de esa señora, porque había comentado cosas muy feas, mentiras. Pero bueno, queda en la conciencia de cada uno. Hace 23 años que estuve aguantando cosas que se han dicho fuera de lugar, incluso me pidieron que salga al cruce y no lo hice", comenzó la mujer, dejando en claro que hubo muchas internas con Marixa que nunca salieron a la luz.