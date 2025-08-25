Marixa Balli habló sobre su vida privada en lo de Mirtha Legrand.

Marixa Balli acudió como invitada a la mesa de Mirtha Legrand y allí reveló como nunca antes cuál es su situación sentimental actual. En ese contexto, tras una consulta que la puso en aprietos, la famosa cantante y empresaria debió reconocer algo que hasta el momento no había contado de su presente íntimo.

Otra de las invitadas de Mirtha Legrand el sábado pasado fue la periodista de espectáculos Karina Iavícoli y fue ella quien le consultó de manera tajante a Marixa Balli sobre su presente amoroso. "No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, pero... bajo perfil, tranquila", comenzó su descargo la creadora de La Cachaca.

"No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea", continuó Marixa Balli, ante las miradas atentas de los demás. Por supuesto, al ser consultada por sus amores, no dejó de referirse a su vínculo con Rodrigo: "Rodrigo fue uno de mis grandes amores. Era amoroso. Vos viviste acá mesas con nosotros, tremendas. Muy divertidas. Hemos compartido almuerzos muy divertidos y los cortes eran más divertidos aún porque uno paraba. Muy lindo, muy buena persona".

La respuesta de Marixa Balli, sobre el casamiento

Mirtha Legrand le preguntó a Balli su alguna vez se había casado y ella fue muy clara en relación al lugar que tienen los vínculos sexoafectivos en su vida. "Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta. Tomo muchas decisiones y ya me ha pasado".

La revelación de Ángel de Brito sobre el futuro de Marixa Balli

"Le ofrecieron a Marixa ser una de las participantes de MasterChef Celebrity. Ella me dijo que le divertía porque nunca había cocinado, pero se le hacía imposible convivir también con LAM porque graban 12 horas por día hasta tarde. Seguramente hará el viaje con Marley a Japón y también le ofrecieron ser panelista de Georgina Barbarossa, y aceptó", sostuvo Ángel de Brito tras la salida de Marixa Balli del panel de LAM después de años en ese puesto.