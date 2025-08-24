Marixa Balli rompió el silencio y contó la verdad de su sorpresiva renuncia a LAM

Marixa Balli contó la verdad de su sorpresiva renuncia a LAM: "Me siento".

La inesperada renuncia de Marixa Balli a LAM (América) generó sorpresa entre sus compañeras, ya que el anuncio lo realizó Ángel De Brito al aire sin que ellas estuvieran al tanto. Entre lágrimas, la panelista se despidió agradecida y aseguró que su salida fue en buenos términos.

Sin embargo, fue en La Noche de Mirtha (eltrece) donde Balli reveló los motivos de su decisión. Consultada directamente por Mirtha Legrand, explicó: “Yo creo que en mi caso llegó el fin de una etapa, pero me siento una angelita y fui muy feliz en LAM”. Así descartó cualquier conflicto interno en el ciclo que incluso llegó a conducir durante las ausencias de De Brito.

La diva también quiso saber sobre su vínculo con Yanina Latorre, figura histórica del programa. Balli no esquivó la pregunta: “Es un grupo muy lindo donde hay mucho código entre todas. Sí, con Yanina me llevaba bien. Obvio que podés tener discusiones internas o peleas, a nosotras nos pasó y fue intenso, pero después queda en la nada”, aclaró.

Por qué Marixa Balli estuvo alejada de los medios durante años

En la charla, Legrand recordó los casi diez años en los que la artista se mantuvo alejada de los medios. Balli contó que durante ese tiempo vivió en Estados Unidos y, al regresar, se volcó de lleno a su faceta emprendedora: “Puse locales en La Salada, tengo mi local en Flores… me gustan las experiencias, hacer cosas distintas y divertidas”.

Hoy, lejos de los escándalos, Marixa se muestra enfocada en su costado comercial. “Yo soy comerciante, no tengo problema en atender al público. De hecho ahora estoy preparando todo para abrir un local minorista. Estoy muy feliz. Yo fabrico calzados, pero ahora vuelvo con la indumentaria y con los accesorios. Me gustan este tipo de experiencias”, concluyó.