Marina Calabró destrozó el programa de Andy Kusnetzoff: "Relleno"

Marina Calabró fue tajante al expresar lo que piensa de PH, Podemos Hablar.

Marina Calabró destrozó al programa de Andy Kusnetzoff. La periodista, fiel a su estilo, criticó fuertemente el ciclo que conduce el actor y dejó en claro su postura respecto ae cómo la producción maneja las invitaciones de los participantes semanales.

En diálogo con Intrusos, la periodista confirmó que se enteró ahí que la producción califica a los invitados en: de primera y de relleno. Marina entró en el segundo grupo y respuesta fue: "Es poner en sobreaviso a aquellos que vayan a ir, ya saben que corren el riesgo de que después la producción si algo no les gusta o no les caen simpáticos los anden calificando de relleno".

La politóloga reaccionó a la calificación que le puso la producción y lanzó: "Yo relleno a mucha honra, he remado toda mi vida asi que yo prefiero ser relleno que tener otro tipo de lugar. Ser sommelier de invitados y hacer trascender que hay invitados de primera o de segunda me parece de mega cuarta". Sin embargo, quiso aclarar "Con Andy no tengo ningún problema, me molestó un poco esto de la producción de andar filtrando cuestiones o andar catando invitaciones. Pero también lo entiendo, estarán dolidos por algún comentario y se la cobran así, aunque me parece que no le hacen un favor al conductor".

Al ser consultada por la posibilidad de volver a ir como invitada a PH, Podemos Hablar, Marina Calabró sentenció: "Ni loca, ¿a que caten mi invitación? ¿A que me digan invitada de segunda? Que no se qué cuestión que no habla de su hermana, hablé toda la nota de mi hermana. Y le ponés onda y que se yo y después sos invitada de cuarta, asique ni loca voy".

La opinión de Marina Calabró sobre el comportamiento de Andy Kusnetzoff con la prensa

El periodista de Intrusos le comentó que Andy Kusnetzoff nunca da declaraciones en los móviles y que es muy difícil abordarlo en la calle, a lo que Marina Calabró expresó con un toque de ironía:"Nunca fue cronista, nunca hizo la calle, nunca abordó con cámara abierta a nadie, nunca hizo una pregunta incómoda, eso no lo hizo nunca, entonces no lo acepta para él porque no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti". De esa forma trató de explicar por qué se comporta de esa forma con los colegas.