Marina Calabró destrozó a dos conductores de la televisión argentina: "La peor dupla que vi"

Marina Calabró destrozó a una dupla de conductores de la televisión argentina solo unos días después del picante ida y vuelta que protagonizó con Andy Kusnetzoff.

Marina Calabró volvió a sorprender al apuntar durísima contra una dupla de conductores de la televisión argentina. "La peor que vi en los últimos 20 años", aseguró la panelista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) durante su columna de espectáculos. Cabe recordar que Calabró hace unos días destrozó a Andy Kusnetzoff tras su regreso a la televisión con PH: Podemos Hablar (Telefe).

Desde hace ya un tiempo Marina Calabró adoptó un estilo más frontal y picante para hablar de famosos. Primero disparó contra la vuelta de PH: Podemos Hablar, a la que calificó de "más o menos nueva". Lejos de serenarse, la hija menor de Juan Carlos Calabró volvió a apuntar contra conductores de la televisión argentina y lo hizo en durísimos términos.

"A mi un decisor me había dicho que iban a grabar una suerte de piloto de la reformulación del programa", comenzó contando Marina Calabró sobre la idea que había en América TV respecto a un ciclo de la señal. En ese sentido, la periodista de Lanata sin filtro agregó: "Y bueno, no quiero comprometer al decisor pero me dijo que 'si salía bodoque no iba al aire'. Con lo cual, intuyo que debe haber salido bodoque... ¡Como yo lo presagié! Porque con esos dos iba a salir bodoque... ¡Sin dudas!".

"¡Lo que no va, no va! Es una pareja hermosa, que reine la felicidad de por vida... ¡Pero que nos priven a los televidentes de esa dupla de show que es la peor que vi en los últimos 20 años", agregó durísima Marina Calabró sobre la pareja de conductores. La dupla a la que no dudó en destrozar es la conformada por Sabrina Rojas y Luis "Tucu" López.

Cabe recordar que hace unos días Emparejados cambió drásticamente su formato. La decisión de la gerencia de América fue cambiar el día del programa y también despedir a los panelistas, por lo que quedó la dupla recibiendo invitados para entrevistarlos en forma más íntima.

Andy Kusnetzoff le contestó a Marina Calabró por sus críticas a PH

Sin embargo, la reacción del conductor de Telefe no tardó en llegar y llegó de la mano de LAM (América TV). Al comienzo, Andy aseguró que "el que que quiera criticar está bárbaro" y después agregó: "Yo estoy feliz. No tengo idea de lo que dijo Marina. A todo el mundo no le tiene por qué gustar lo que hago".

El último capítulo de esta historia caliente lo protagonizó otra vez Marina Calabró, que recurrió a la ironía y hasta se tomó en broma la contestación de su colega: "Yo prefiero que me respondan con maldad... ¡Si me va a responder con miedo, no tiene sentido porque no nos podemos seguir peleando! ¡Me responde con demasiado cariño, Kusnetzoff!".