Mariano Martínez se cansó y reveló su profunda angustia: "Me sentí vapuleado"

El actor se despachó sobre las críticas que recibió en las redes sociales y contó cómo lo afectaron. Mariano Martínez habló de los trabajos que habría perdido debido al bullying.

Mariano Martínez habló sobre cómo lo afectaron laboralmente las críticas que recibió en las redes sociales en la pandemia, cuando decidió subir videos bailando a su cuenta de TikTok. El actor protagonizó un sinfín de metrajes con desafíos que eran tendencia en la plataforma y muchos usuarios se burlaron de él por ese motivo.

El artista aseguró que los videos en TikTok se tratan de una distracción y diversión para él y que no le afectan de manera personal las críticas en redes sociales. "Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite, cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?", comenzó su descargo Martínez en diálogo con Intrusos en América TV.

"Por eso me parece grave el tema: ¿cuál es el límite y el parámetro para que a alguien lo traten de ese manera o lo defiendan por la misma razón?", continuó su descargo el protagonista de tiras como Los Únicos, Son Amores y Alma Pirata. Mariano Martínez aseguró que si uno se guía solo por los halagos que recibe se termina en una depresión: "En un momento sos un ídolo y en el otro sos un fracasado para el ojo ajeno. Entonces, uno tiene que estar seguro de lo que hace, por qué lo hace sin molestar a nadie y con eso avanzar".

Martínez asegura que no veía razón para la cantidad de odio que recibía en los comentarios de sus publicaciones y cuenta que aún continúa algo de eso. "Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza", sostuvo y además contó que perdió varios trabajos debido al bullying recibido.

Mariano Martínez, sobre las burlas de Martín Cirio

Antes de su cancelación Martín Cirio tenía un perfil mucho más ácido que el actual y solía burlarse de las publicaciones de diferentes famosos en sus videos. De esa manera, durante varios meses Mariano Martínez fue blanco del youtuber y recientemente el actor contó cómo vivió aquel momento: "Había tanto hate que él generaba que se metían en los laburos que yo tenía. Él se burlaba de mí supuestamente porque yo hacía canjes. Se metía con cosas re graves disfrazado de humor y lo que no entendía bien era cómo lo invitaban a ciertos programas y decía: ´Qué mala onda Mariano, no tiene humor. ¿Quién va a tener humor de esa manera?´".