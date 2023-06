Mariano Iúdica reapareció y reveló el drástico cambio que hizo en su vida fuera de la TV: "Muy novedoso"

El conductor de televisión mostró cómo es su vida alejado de los medios. Mariano de la Canal se fue de América TV tras hacer Polémica en el Bar y no volvió a la tele.

Mariano Iúdica habló ante la prensa sobre su actualidad laboral después de años sin aparecer en televisión. El expresentador de El Trece y América TV tiene un emprendimiento que se diferencia de todos sus proyectos anteriores y que lo mantiene alejado de los medios de comunicación.

El periodista de 53 años cobró notoriedad como notero de Este es el show en la época de auge de Showmatch, programa en el que también tuvo una importante participación. En ese momento, también tuvo su programa propio, La Cocina del Show, que se emitía todos los sábados por la tarde y en el que compartía la conducción con Zaira Nara, quien luego fue reemplazada por Sofía Zámolo. Si bien el presentador ya tenía cierta fama, el ciclo que lo llevó al estrellado fue Soñando por Cantar, competencia de canto que fue un éxito durante años, con Valeria Lynch, Patricia Sosa, Alejandro Lerner y Oscar Mediavilla como jurado.

Después de su salto a la fama, Iúdica condujo un ciclo de canto e historias familiares en Telefe, llamado Laten Corazones, y luego pasó a América TV para llevar adelante Polémica en el bar, programa que recientemente volvió al aire de la mano de Marcela Tinayre. De esa manera se dio la salida del conductor de la televisión y ya no volvió a la pantalla chica.

Iúdica y su esposa Romina Propato tiene dos restaurantes; uno ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense y otro en Pinamar. "El restaurant que abrimos se llama Gran Bamboo, que tiene un concepto muy novedoso ubicado enfrente de colegios que tenían salida a comer. La idea es que los chicos, en lugar de consumir la clásica empanada, hamburguesa o pancho, tengan un lugar bien para ellos, con pantallas, con WiFi. Que sea fácil y que la carta sea atractiva", señaló el conductor de televisión. Y sumó: "Desde los 22 años que no me metía en una cocina profesional. Nos ofrecieron después abrir otro en Pinamar, que es el Gran Bamboo Beach. Pronto voy a abrir el Gran Bamboo clandestino, que van a ser cenas privadas y para poca gente".

Paula Chaves, sobre una pelea con Mariano Iúdica

"Estuve muy enojada con él. No lo podía ni ver, pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en una entrega de los Martín Fierro, nos abrazamos y ya está. Era muy bocón Mariano. No me acuerdo bien, pero lo que me molestó que es que intentó enfrentarme con Pedro", señaló Chaves en alusión a su conflicto con Mariano Iúdica, en diálogo con LAM.