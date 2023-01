Marianela Mirra dijo lo que todos pensaban de Julieta Poggio: "No sabía"

La exparticipante de Gran Hermano 2007 opinó sin tapujos de la concursante más querida de esta temporada y generó polémica.

Marianela Mirra apuntó contra la edición 2022 de Gran Hermano y expuso a Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de esta temporada. La exparticpante del reality analizó la actitud de la actriz y modelo e hizo un fuerte descargo en redes que generó gran polémica.

A través de sus historias de Instagram, la participante del programa en la edición del 2007 opinó sobre esta entrega de Gran Hermano y fue determinante: "Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes, proponíamos temas que abarcaba familias enteras". Además, en su descargo, apuntó contra Julieta y aseguró que lo único que tiene es "que es linda".

Precisamente, Mirra se refirió a un momento en el que los participantes se pusieron a imitar a sus compañeros por pedido de la producción y la bailarina no entendía la dinámica. Contundente, Marianela escribió: "Juli Poggio es actriz y no sabía jugar al dígalo con mímica. ¡La quiero! Pero solo es linda che...".

Por último, Mirra cerró su descargo con una frase irónica que no le cayó bien a los fanáticos de Julieta. "Bienvenidos a la fama low cost", concluyó la participante de El Hotel de los Famosos y aseguró que solo opina porque el público lo pide y porque nadie la censura.

La historia de Marianela Mirra con el fuerte descargo hacia Poggio.

Alexis "El Conejo" filtró lo que pasó entre Marcos y Julieta en Gran Hermano

Alexis "El Conejo" Quiroga, el reciente participante eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), brindó una entrevista íntima en la que develó uno de los misterios más grandes del reality: si pasó algo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Marcos dejó en claro en varias ocasiones que le gusta Julieta. Por su parte, la joven tiene un novio fuera de la casa, Lucca Bardelli, por lo que su romance con "El Primo" parecía algo imposible. Sin embargo, en varios momentos fueron vistos sospechosamente cerca y mirándose con deseo. Ahora que "Conejo" salió de la casa, confirmó lo que todos sospechaban.

El cordobés estuvo como invitado en Terapia de Calle, el podcast del ex jugador de Gran Hermano, Cristian "U" Urrizaga, junto con Juanita Groisman y Fefe Bongiorno. En medio de la charla, Alexis confesó la verdad sobre sus dos compañeros. "Yo te voy nombrando parejas de Gran Hermano, no todas son reales, muchas son platónicas. Quiero que me digas qué opinás: Marcos y Julieta. ¿Qué pasó?", quiso saber Juanita. "Conejo" sonrió y apenas respondió con un monosílabo que lo confirmó todo: "Sí".

"¿La respuesta es sí?", repreguntó la periodista. "Sí", asintió el cordobés. "Creo que me está diciendo a todo que sí. Entendí todo. ¿Sí, no?", insistió la twittera. "Sí", volvió a responder Alexis. "Se quedaron con una calentura divina", observó Cristian U. "Sí", volvió a contestar Alexis. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y millones de usuarios especularon que, probablemente, pasó algo entre Julieta y Marcos que nunca salió a la luz.