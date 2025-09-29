Mariana Fabbiani habló sobre uno de los momentos más duros.

En una íntima entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Mariana Fabbiani compartió cómo los juicios constantes sobre su cuerpo marcaron su vida personal y profesional. La conductora de DDM confesó que la observación permanente de su delgadez le generó inseguridades profundas y un largo proceso de autoaceptación.

“Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo. Estaba flaca, sí, pero era algo que no podía manejar, mi metabolismo estaba así, tenía problemas con la gastritis”, explicó Fabbiani. Y reflexionó: “No se acepta el cuerpo del otro. Todo el mundo hacía comentarios de eso y me re acomplejaba. Por suerte ahora tengo unos kilitos de más, la edad trae eso, más aceptación, más maduración, es una batalla que todos vamos a perder”.

La presentadora también cuestionó los estándares de belleza que predominan en los medios y la publicidad: “También pasa con las marcas, no es que comunican con mujeres de edad, siempre con modelos hegemónicos y hay un montón de otra gente que no está representada. Cuando nos sentimos bien con nosotras es cuando mejor se nos ve”.

Mariana Fabbiani y su evolución frente a las cámaras

Fabbiani destacó que gran parte de su crecimiento ocurrió bajo la mirada del público: “Yo crecí en la tele, de alguna manera la gente vio mi evolución. Yo siento que trabajo de mí, y valoro que la gente pueda ver más allá del personaje”.

Consultada sobre su rol en debates televisivos, remarcó la importancia de la prudencia: “A veces es algo que en la tele no he tenido la necesidad de hacer, salvo en determinadas ocasiones, hay que saber cuándo hacerlo. No hay que reaccionar mal”. Con estas palabras, la conductora reveló cómo la experiencia y el autocontrol se volvieron esenciales en su trayectoria.