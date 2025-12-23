Mariana Brey contó todo sobre su salida de C5N: "En lo personal"

Mariana Brey contó todo sobre su salida de C5N en 2026

Tras las fuertes versiones que circularon sobre su desvinculación de C5N, Mariana Brey decidió hablar para aclarar cuál es su verdadera situación laboral de cara al 2026.

En diálogo con Sálvese quien Pueda, la periodista desmintió haber sido despedida y explicó que lo que ocurrió con el ciclo que conducía junto a Diego Brancatelli responde al cierre de una etapa, al asegurar que terminaron "el sábado pasado el ciclo de 2025".

Lejos de una decisión forzada por el canal, Brey reveló que "hay una charla pendiente" pero motivada por una necesidad propia, ya que "en lo personal yo no estoy con tantas ganas de trabajar los fines de semana". Su prioridad para el próximo año es clara: "Quiero el año que viene poder dedicarle los fines de semana más a la familia". Por eso, dejó la puerta abierta a que el programa siga sin ella, afirmando que "si no, no se hará o se hará con otro equipo".

Su futuro en Duro de Domar

Respecto a los rumores que indicaban que la sacarían de Duro de Domar por su postura política, Brey fue contundente al ratificar su permanencia. "Prefiero quedarme en Duro de Domar", sentenció, antes de confirmar que "la continuidad en el canal está".

La panelista aseguró que se queda "en el canal y hay otras cosas pensadas" para ella, aunque aclaró que todo se definirá "mientras sea dentro de los márgenes de lunes a viernes". Según explicó, "la programación del 2026 en el canal la están armando" y ella será parte del esquema semanal, desestimando así las versiones de una ruptura con la señal de noticias.