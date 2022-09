Mariana Brey confirmó lo que todos sospechaban: "Me encanta"

La periodista habló sobre su presente y confirmó los rumores que crecieron en las últimas semanas.

Mariana Brey habló en profundidad de su presente y confirmó un importante rumor sobre su vida privada. En las últimas semanas, la periodista de espectáculos se ubicó en el foco mediático tras instalarse las especulaciones sobre un supuesto romance entre ella y Jorge Rial. Luego de algunas semanas de que salieran varias teorías a la luz, Brey se sinceró sobre el tema.

En una reciente nota que brindó con LAM, Brey habló en profundidad se presente amoroso y contó cómo se siente a nivel profesional en esta nueva etapa televisiva. Actualmente, la panelista trabaja en Socios del Espectáculo (El Trece) y Argenzuela (C5N), donde surgieron los rumores de romance con Rial. Sin embargo, reveló que su situación sentimental está enfocada en otro lado en este momento.

"Estoy separada", confirmó Brey. La periodista estaba en pareja con Pablo Melillo, papá de su hija menor Lola, pero parece que el amor no prosperó y decidieron distanciarse. "Hay que preservar siempre a los hijos, cuidar a los hijos, eso seguro. No me gusta definir, a veces que los títulos no me caen, estoy super avocada al trabajo", reveló la panelista.

En ese sentido, Mariana contó que ahora se encuentra totalmente enfocada en lo laboral y no tiene tiempo para pensar en una nueva relación. "Estoy re contenta con mi laburo, básicamente estoy como super completa, me encanta todo lo que estoy haciendo y lo estoy disfrutando", aseguró.

Por último, se refirió a los rumores de romance con Rial y, aunque enfatizó en que "es muy buen mozo", confesó que no hay ninguna relación amorosa entre ellos. "Con Jorge me divierto un montón, me sorprendió lo del romance y no sé de donde salió. El es muy buen compañero", sentenció.

Jorge Rial y Mariana Brey hablaron de los rumores de romance: "Se agarraron"

Jorge Rial y Mariana Brey hablaron este lunes sobre los rumores de romance entre ellos que se dispararon durante el fin de semana. "Cómo les gusta armar quilombo", sentenció la periodista en Argenzuela (C5N), donde comparte programa que el histórico conductor de Intrusos.

Desde que se separó de Romina Pereiro, Jorge Rial fue vinculado con varias mujeres, a pesar de que el propio periodista desmintió más de un romance desde que se divorció de la nutricionista y panelista de Ariel en su salsa. Su más reciente "víctima" fue Mariana Brey, con quien intercambiaron mensajes en público y las redes se llenaron de especulaciones sobre un posible romance.

"¡Qué quilombo que armamos!", comentó divertida la periodista este lunes en Argenzuela. Entonces, Rial aprovechó para revelar cómo decidió escribirle a su compañera y desatar una ola de rumores. "Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: '¿De qué trabajás?'", explicó el conductor, haciendo referencia a la frase con la que su panelista suele apurar a los manifestantes que salen a las calles a marchar.

"Entonces cuando veo la foto le pongo '¿de qué trabajás?' y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!", agregó Rial, divertido con lo que se generó por un simple comentario suyo. Para cerrar el tema, Mariana Brey sentenció picante: "Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...".

Por su parte, Jorge Rial también aprovechó para desmentir los fuertes rumores de romance: "¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!".