María Laura Santillán envió una carta a documento contra El Trece y abandonó Telenoche. La conductora macrista iba a dejar el noticiero a fin de año, pero decidió alejarse de forma anticipada e iniciando acciones legales contra la empresa. En las últimas horas trascendió que podría recalar en CNN Radio para encargarse de la primera mañana, tras la salida del también macrista Luis Majul.

La noticia de que la histórica periodista del Grupo Clarín no renovaría su contrato en 2021 se conoció en las últimas horas. Si bien se esperaba que estuviera hasta fin de año, en la noche del martes no se presentó en el estudio y envió una carta a documento contra el canal. De esa forma, anticipó su salida de forma similar a lo que hizo su ex compañero Santo Biasatti años atrás.



La situación intentó ser maquillada al aire por el periodista macrista Diego Leuco, que se quedó con la conducción exclusiva del ciclo, al menos por el momento. El periodista inició la emisión del martes asegurando que la conductora no estaba porque "se sentía mal".



La salida de Santillán se da luego de un año en el que el rating de Telenoche no fue bueno y estuvo lejos de alcanzar los números de Telefe Noticias en la mayor parte del año. En ese contexto, se especulaba con cambios en el ciclo y en la gerencia de noticias. Ambas cosas ocurrieron.



Carlos de Elia dejó su lugar en la gerencia de noticias y se confirmó la llegada de Ricardo Ravanelli, ex productor de Jorge Lanata en PPT. De esa forma se consolido el fin de la famosa interna desarrollada dentro de El Trece entre los denominados "históricos" del canal y los "Lanata Boys", con una clara victoria de estos últimos.