Marcos Ginocchio sufrió un accidente en Salta y alarmó a sus fanáticos

Marcos Ginocchio despertó preocupación entre sus seguidores al contarles la razón por la que desapareció de las redes sociales.

Marcos Ginocchio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), preocupó a sus seguidores de las redes sociales al contarles que sufrió un accidente en Salta, su ciudad natal. El ganador del reality había desaparecido durante algunos días de sus redes, lo cual encendió todas las alarmas entre sus fanáticos. Pasados unos días, volvió a aparecer y le explicó a su audiencia cuáles fueron los motivos de su inactividad virtual.

Marcos cuenta con un amplio club de fans que, día a día, está atento a los pasos que el joven da. Si bien no comparte todos los detalles de su vida, como otros participantes, y mantiene un perfil más bajo, siempre que le ocurre algo fuera de lo común lo comparte con su público. Esta vez, contó cómo fue el accidente que sufrió mientras estaba con sus amigos.

"¡Hola gente! ¿Cómo están? Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia. Muchas gracias por todos sus mensajes", comenzó "El Primo" en un tweet. Y agregó: "Ayer también fue un día muy lindo para mí aunque me haya golpeado la cara jugando al futbol, pero todo está bien. Un beso y abrazo a todos”.

Minutos después, su tweet se llenó de preguntas de sus fans, quienes querían saber más detalles sobre lo ocurrido. “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”, agregó Marcos en otro tweet.

Marcos Ginocchio salvó a una bebé que podría haber sido atropellada

Recientemente, se volvió viral un audio de una mujer contando la llamativa anécdota que vivió con Marcos Ginocchio. En aquella nota de voz, la mujer contó que se había encontrado con el joven salteño por la calle mientras estaba con su bebé, quien permanecía en su cochecito. Fue tal su emoción que, en un momento, se despistó, soltó el coche y éste siguió andando solo por la calle.

Marcos reaccionó con velocidad y logró agarrarlo, justo antes de que terminara todo en una tragedia. “Chicas, pero fue un papelón. Tipo estaba con la bebé en el coche, y lo dejé en el coche y se me fue el coche. Y Marcos fue a ayudar a la bebé porque casi se cae al piso, fue terrible. Imagínense si lo pisaba un auto y atropellaba a la beba”, se lamentó la mujer. La historia se volvió viral y miles de usuarios de las redes coincidieron en que Marcos "es el iluminado".