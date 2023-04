Marcelo Tinelli va por todo para el Bailando y quiere a un familiar de Messi: los detalles

El conductor del programa se encuentra en medio de las negociaciones para el Bailando y quiere ir por la familia de Lionel Messi.

A semanas de haber anunciado el regreso del Bailando 2023 a la pantalla chica, Marcelo Tinelli inició las negociaciones para traer figuras importantes al programa. En este marco, salió a la luz que el conductor quiere ir por todo y traer una persona muy especial: la mamá de Messi.

La noticia se dio a conocer por Ángel de Brito en LAM este martes 25 de abril. Según contó el conductor del ciclo de espectáculos de América TV, Tinelli ya se comunicó con Lionel Messi y Celia, su mamá, para hacerle a esta última una propuesta particular: formar parte del jurado del ciclo de baile. Aunque ya pasaron más de cuatro meses de la final del Mundial de Qatar 2022, la fiebre mundialista continúa dispersa en todo el país, por este motivo Tinelli buscaría dar el volantazo y poner a la mamá del campeón del mundo dentro del ciclo. Todavía no salieron a la luz los detalles de las negociaciones, ni tampoco se conoció la respuesta de Celia.

Sin embargo, en caso de confirmarse la presencia de la mamá de Messi en el programa, ella compartiría mesa con Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito y Moria Casán, los tres jurados convocados hasta el momento. Por otro lado, hasta ahora, Tomás Holder y "El Tirri" son los únicos participantes confirmados para formar parte del ciclo.

Fran Tinelli contó por qué le dice Benjamin Button a su padre Marcelo Tinelli: "Cada vez más"

Francisco Tinelli ventiló un particular detalle sobre la soltería de su padre, Marcelo Tinelli, quien hace unos meses se separó de Guillermina Valdés. Curiosamente, el hijo del conductor del Bailando por un Sueño (América TV) lo comparó con "Benjamin Button", un personaje ficticio de una famosa película.

"¿Cómo lo ves a tu papá?", le consultó un cronista de Socios del Espectáculo, programa de farándula emitido por El Trece. El ex modelo y actual DJ de música respondió: "Lo veo muy bien, lo veo contento, lo veo con él, suelto, con sus amigos, disfrutando con la familia, lo veo bien también".

Incluso, y consultado sobre cómo ve a su padre en esta nueva faceta de su vida, Fran Tinelli destacó que se parece al personaje interpretado por Brad Pitt en la película El curioso caso de Benjamin Button, estrenada en 2008, que relata la historia de un hombre que con el paso del tiempo va rejuveneciendo. "Lo veo como Benjamin Button, va siendo cada vez más pendejo".

Asimismo, el joven de 25 años sostuvo que le gustaría tener una salida nocturna con su padre: "Lo veo feliz, ¡me encanta mi papá soltero! Me encantaría, todavía nosalimos así como una salida clara, lo estoy esperando". Y también resaltó la relación que "El Cabezón" tiene con su primo, Luciano "El Tirri". "Es su mano derecha total. Van a un ritmo que a veces me pierdo, no sé. Tienen muy linda amistad ellos dos", aseguró.