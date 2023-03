Marcelo Tinelli reveló detalles sobre su soltería, lejos de Guillermina Valdés: "Conocí chicas"

Marcelo Tinelli se sinceró con respecto a su vida sentimental y contó cómo lleva la soltería, a casi un año de su separación de Guillermina Valdés.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y contó toda la verdad sobre su vida sentimental, a casi un año de su separación de Guillermina Valdés, después de nueve años juntos y un hijo en común.

El conductor confirmó su ruptura con Guillermina en mayo de 2022, después de varias semanas de rumores. Desde entonces, no se lo vio en pareja con nadie más, a diferencia de la actriz, quien fue vista con otros hombres recientemente, como con Santiago Maratea y Javier García.

Ahora, abrió su corazón y habló sobre la etapa de soltería que está transitando y admitió que conoció a muchas mujeres durante este último tiempo. Todo ocurrió durante un móvil con LAM (América TV), cuando Ángel de Brito le preguntó si está conociendo a alguien, ya que esta soltero hace bastante tiempo. "Me encanta la vida de soltería", contestó Tinelli, tratando de evadir la respuesta.

"No me pongas el casette, te conozco los gestos...", lo frenó De Brito. "¡Estás poniendo cara de boludo!", lo acusó Yanina Latorre, panelista del programa. "No pongo cara de boludo, no estoy fingiendo demencia. Yo lo que quiero decir es que a mí me encanta estar soltero, disfrutar con mis amigos, cosa que no había hecho hace mucho tiempo, disfrutar de mis hijos, poder moverme de una manera diferente...", se explicó el conductor.

Y aclaró que esto último no tiene que ver con que Guillermina lo mantenía atado, sino con cómo él mismo actúa cuando está en pareja. "Este es un momento lindo para disfrutar, pero obvio que conocí chicas", deslizó. Cuando De Brito le preguntó cómo conocía a las mujeres generalmente, Tinelli no dio detalles, pero aseguró que no conoce mujeres por Instagram ni en boliches.

“La única vez que fui a bailar fue un papelón porque, por culpa del 'Tirri' (Luciano Giugno, su primo), me salió un video dándole un beso a una chica que ni me acordaba. Me llamó Pablo Layús a la mañana siguiente y me preguntó ‘¿viste el video?’ y yo no sabía nada”, recordó Marcelo. Luego, admitió que la mayoría de las veces, conoce a mujeres "yendo a comer a restaurantes o caminando por la calle".

Marcelo Tinelli puso el ojo en dos participantes de Gran Hermano con los que le gustaría trabajar

Marcelo Tinelli también confesó en aquella misma nota que tiene muchas ganas de trabajar con dos exparticipantes de Gran Hermano: Walter "Alfa" Santiago y Julieta Poggio. El conductor estaba hablando sobre su carrera en la televisión y los personajes que rinden más cuando, de repente, De Brito le preguntó si le gustaría trabajar con alguna figura de la casa más famosa del país.

Casi sin pensarlo, Tinelli contestó: "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. A 'Alfa' me encantaría, por ejemplo". Segundos después, agregó que Julieta Poggio también le encanta. Por lo pronto, los ex "hermanitos" no recibieron ninguna propuesta televisiva.

Marcelo Tinelli confesó el mal momento que vivió en El Trece: "No me sentía cómodo"

Por otro lado, el conductor también habló sobre su larga trayectoria en El Trece y reveló que no se sentía del todo bien trabajando para el canal. "La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño. Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar", reflexionó.

En este sentido, explicó que no le gustaba mucho que el programa fuese grabado, ya que lo que le gusta es "trabajar con la gente en vivo". "Yo me sentí bastante atado, pero le fue bien durante la primera mitad, después nos agarró Gran Hermano y el Mundial de Qatar. Fueron 17 años de un muy buen laburo que hicimos juntos, pero la pandemia nos cambió a todos. Terminé el último contrato que fue de 3 años y fue medio raro", concluyó.