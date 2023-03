Marcelo Tinelli contó la verdad de su salida de El Trece

El conductor firmó contrato con América TV y reveló cómo quedó su tenso vínculo con El Trece.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y reveló cómo fue que finalizó su vínculo con El Trece luego de 17 años de trabajar para la señal. Tras haber firmado contrato con América TV, el conductor le hizo frente a las especulaciones y contó la verdad.

En diálogo con LAM y tras haber firmado el contrato con la señal del cubo en vivo, Tinelli se sinceró y contó cómo terminó su contrato con El Trece, señal de la que formó parte por más de 15 años. Además, precisó como está su relación con Adrián Suar.

"Fueron 17 años de un muy buen laburo que hicimos juntos", empezó por reconocer Tinelli. Sin embargo, reveló cual fue el punto de inflexión en el canal del sol: "La pandemia nos cambió a todos, terminé el último contrato que fue de 3 años y fue medio raro".

En esta marco, añadió: "Nos costó arrancar otra vez después de no trabajar durante un año (2020), además veníamos de un Bailando en 2019 que hacíamos 15 puntos de rating toda la noche". Como un repaso de los últimos programas que llevó a cabo, Marcelo reconoció que nunca se sintió cómodo con los formatos que le tocó hacer en los últimos años.

"La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño", reveló. Luego, profundizó: "Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar".

Por último, confesó que su última etapa en El Trece no fue lo mejor porque se trataba de un ciclo grabado, dejó del lado el vivo que tanto le gustaba y tuvo que encarar un formato que no le convencía tanto. "Yo me sentí bastante atado, pero le fue bien durante la primera mitad, después nos agarró Gran Hermano y el Mundial de Qatar", sentenció.

Cómo va a ser el nuevo programa de Marcelo Tinelli en América

En esta misma entrevista que brindó en LAM, Tinelli contó con lujo de detalles cómo será el programa que llevará a cabo en América TV. "Se va a llamar ShowMatch y se va a llamar Bailando 2023. Es un formato que me dio muchas alegrías, es un desafío porque es un momento complicado para hacerlo, hay muchas susceptibilidades y no se puede hacer el mismo humor que antes", reveló. Además, contó que serán 18 parejas y cuatro o cinco integrantes del jurado.

En este marco, añadió: "Es un bailando clásico. Me gustaría que sea el jurado tradicional e histórico que nos dio tantas alegrías. Hay nombres que ya me suenan vintage para los participantes y personas que me resuenan muy bien que les podría ir muy bien en la televisión". Además, sumó: "Tenemos ganas de hacer interacción en las redes, Twitch y algo tipo una radio como Luzu TV que tenga que ver con el programa".