Marcelo Tinelli le hizo la cruz a una figura de ShowMatch y El Trece: "Cualquiera"

Marcelo Tinelli tuvo un sorpresivo gesto contra una figura de ShowMatch y de El Trece. La dura acusación que recibió el famoso conductor.

En las últimas horas, se conoció un fuerte testimonio que tiene como protagonista a Marcelo Tinelli. Una figura que trabajó en ShowMatch y El Trece durante 15 años hizo una dura acusación contra el conductor del famoso programa y sorprendió a la farándula argentina.

En el marco del programa, Nadie dice nada (Luzutv), conducido por Nicolás Ochiatto y conformado por Nati Jota y Flor Jazmín Peña, los influencers recibieron la visita de Romina "Momi" Giardina, que formó parte del histórico staff de las bailarinas. En dicho espacio fue consultada por las personas más famosas que tiene como contacto de WhatsApp.

"Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…", aseguró Giardina. Sin embargo, y de manera inesperada, la mujer que hoy trabaja como actriz lanzó un comentario que dejó mal parado al conductor: "Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto". Por su parte, Flor Jazmín Peña acotó: "Yo tengo el contacto, si vos lo tenés y es el mismo número…".

En el medio, Momi Giardina, ex bailarina de ShowMatch.

Nico Ochiatto intervino y aseguró que le aparecía la foto de Tinelli en WhatsApp, por lo que terminó de confirmar que el presentador le hizo la cruz a "Momi". Frente a esto, Giardina reaccionó: "¡Ves! A mí me bloqueó". Y agregó: "¡Es el mismo número!".

Finalmente, la ex bailarina de ShowMatch que hoy se destaca en la obra "Cualquier cosa te llamamos", en el Teatro Picadero, advirtió que jamás hizo algo para que el conductor se enojara: "Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado". De hecho, leyó el último texto que le escribió por celular: "Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte. A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó".

Marcelo Tinelli y el duro dardo contra El Trece

Los últimos años de ShowMatch, el Cantando y La Academia fueron malos en números de rating y demostraron cierto hartazgo por la repetición de formatos, obligándo a Tinelli a parar la pelota y definir un nuevo rumbo. Tiempo atrás, el periodista Rodrigo Lussich indicó que si bien El Trece quería retener a su estrella, Marcelo estaría conversando con directivos de otros canales en paralelo. De esas reuniones salió el nuevo ciclo de entrevistas que estrenará en a plataforma de streaming Paramount+ y un encuentro con Víctor Santa María (presidente de Grupo Octubre).

Pero bastó un corto y filoso mensaje de Tinelli para sacudir nuevamente el avispero y alimentar los rumores de tensión con el Grupo Clarín. "Siempre hay que estar en los lugares donde uno es valorado, querido y respetado. Hay que soltar lo tóxico. La vida es hermosa y hay que disfrutarla, y más a cierta edad. No fuerces las cosas. Si tenés paciencia, todo se acomoda. SER FELIZ”, escribió el conductor en sus redes sociales.

En LAM (América TV) afirmaron que se trata de un "palito" para El Trece y según consignó Ángel de Brito Marcelo Tinelli se habría sentido poco cuidado durante el 2021 por las autoridades. Y, como si fuese poco, no estaría pudiendo cerrar un trato para poder seguir con su programa en la señal. Por el momento, ni Tinelli ni la señal salieron a dar aclaraciones al respecto.