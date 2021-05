Martín Jofre, consejal de Tres de Febrero aliado a Macri, se filmó al lado del televisor insultando a Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica con ShowMatch, en su 31º temporada en el aire de la televisión argentina. Y en épocas de pandemia y protocolos sanitarios, no cayó bien la cantidad de gente que hubo en su estudio ni algunos abrazos y acercamientos en pleno vivo. Sin ir más lejos, fue un político afín a Mauricio Macri el que se filmó al lado de su televisor, mientras sintonizaba El Trece, para filmarse insultando al líder del programa de entretenimientos.

Martín Jofré, concejal por Tres de Febrero, manifestó: “Vos ahí sentadito, seguís diciendo no, que los chicos no vayan a la escuela, que los gastronómicos no trabajen y ellos te dicen quedate encerrado en tu casa, no trabajes, no puede haber más de 10 adentro festejando un cumpleaños, no podes hacer deportes en los espacios abiertos, a las 20hs todos adentro, después de un año que se chorearon todo”.

El video fue subido por el propio político a su cuenta de Twitter, y entre las frases más destacadas se pudo escuchar: “Después de que este sorete hablaba de la mesa del hambre y se fue en avión volando afuera. Hoy vuelve a hacer su programa y mirá la cantidad de gente, mirá la cantidad de gente que tiene, uno encima del otro, sin barbijo, sin nada”.

“Este forro que se llenó de plata siempre haciendo negocio con la política se te caga de risa en la cara y todos se te cagan de risa en la cara. Si no despertamos, no nos quejemos”, cerró Jofré, indignado con el regreso de ShowMatch en medio de la segunda ola del coronavirus. ¿Qué dirá Tinelli tras observar este descargo por parte de un político?

Tinelli reventó el rating de El Trece en la vuelta de ShowMatch

Llegó el día que El Trece tanto esperaba: la vuelta de Marcelo Tinelli con Showmatch para equilibrar la balanza del rating del prime time que con el éxito de MasterChef Celebrity dejó al canal del Grupo Clarín en su peor crisis. Con una pelea fuerte, los números de 21 a 22 hs. favorecieron a Showmatch, que llegó a picos de 20 puntos, pero Dr. Milagro en Telefe dio pelea y tuvo un pico de 16.8.

Minutos antes de que arranque la nueva idea de Marcelo Tinelli, El Trece caía ante Telefe con Telenoche, pero la inminente llegada de "el Cabezón" le dejó más de 16 puntos al noticiero. "196 hisopados, ya no medimos puntos de rating", lanzó el conductor más esperado de la televisión al iniciar su nuevo ciclo después de distintos shows musicales.

La apertura del programa de Showmatch en su nueva versión: La Academia empezó con 16,7 puntos, subió durante la performance de baile, trepó a 18,9 en el tango que bailó Pampita embarazada de 7 meses, y siguió creciendo con las cantantes Natalie Pérez y María Becerra, cuando llegó a los 19,7 a las 21:30hs. A los 15 minutos bajó a los 18 puntos y la telenovela de Telefe se recuperó y alcanzó 12.8.