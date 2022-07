Marcelo Tinelli fue acorralado en Canta Conmigo Ahora: "No te chapo porque me matan"

Karen Lara, una participante de Canta Conmigo Ahora, sorprendió a Marcelo Tinelli con un intento de seducción.

Karen Lara, una participante de Canta Conmigo Ahora (El Trece), conquistó a todo el jurado con su performance: obtuvo 96 puntos en total, uno de los números más altos de la competencia. Cuando Marcelo Tinelli le cedió el micrófono para decirle unas palabras, lo sorprendió al coquetearle sin tapujos frente a las cámaras.

Karen impactó a casi todos los 100 miembros del jurado con su voz, su carisma y su presencia escénica con su interpretación de Procuro Olvidarte. Cuando Tinelli se le acercó para presentarla y luego darle sus felicitaciones, la joven de 32 años le hizo una repentina confesión romántica.

“Felicitaciones, Karen", le dijo el conductor, a lo que la joven respondió sin pudor: "¿Me puedo morir en este momento, que lo tengo al señor Marcelo Tinelli al lado mío, por favor?”. Tinelli la abrazó y la participante agregó, muy emocionada: "¡Ay! No te chapo porque me matan, pero bueno, estoy en esa, eh".

"Ah, ¿estás en pareja?", le preguntó el conductor. "No, ¿qué pareja? Ojalá. Te voy a decir una gran frase de una amiga que está ahí sentada: estoy libre como el viento, peligrosa como el mar. Así que guarda, warning Marcelo, eh", bromeó la concursante.

El rating de Canta Conmigo Ahora en comparación con La Voz Argentina

Canta Conmigo Ahora sigue un formato muy similar a La Voz Argentina (Telefe) pero con una diferencia muy notoria: en el programa conducido por Tinelli, el jurado está integrado por 100 artistas mientras que el de La Voz está integrado solo por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

La Voz resultó todo un éxito y se vio reflejado en el rating. El miércoles 27 de junio, obtuvo 13.6 puntos y llegó a su pico con 16.9, consagrándose como el más visto del día con un promedio de 14.8 puntos. Por su parte, Canta Conmigo Ahora, que se estrenó hace muy pocas semanas, obtuvo un promedio general de 11.2 y su pico más alto fue de 13.

Ornella La Ferraro, la hija de Cielito O'Neill, se presentó a Canta Conmigo Ahora

Ornella La Ferraro, una mujer de 30 años de Constitución, se presentó a Canta Conmigo Ahora y sorprendió al jurado al contar que es la hija de una reconocida estrella. “Vengo de familia de artistas, mi mamá, Cielito O’Neill fue una vedette y cantante muy reconocida en su época. Amo la música, tengo mucha personalidad cuando canto y vengo acá a disfrutar este gran momento que vamos a vivir", relató la joven.

“Esta canción se la voy a dedicar a mis dos amores de mi vida que están en el cielo, Dios y mi papá. Me encantaría que ustedes la canten conmigo y también se la dediquen a su amor”, expresó antes de cantar. Y con los ojos cerrados, Ornella comenzó a entonar El Poder del Amor, una versión en español de la canción The Power of Love, de Celine Dion.