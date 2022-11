Marcelo Tinelli aniquiló a Socios del Espectáculo: "Tiran cualquier boludez"

El famoso conductor se mostró muy indignado con el canal que difundió su supuesto romance con Alina Moine.

El rumor de romance entre Marcelo Tinelli y Alina Moine fue uno de los temas más controversiales del último tiempo. La noticia trascendió en Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y surgió a raíz de que ambos se encuentran en Qatar para presenciar el mundial. Sin embargo, tras desmentir estos rumores, el conductor apuntó contra el programa.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el conductor de Canta Conmigo Ahora, se refirió a la noticia se su supuesto romance y mostró su indignación hacia el ciclo televisivo que difundió la información. "Desde el balcón de Doha. No, no, no, ¡Impresionante! Muchachos dejen de tirar frutas también... Tiran cualquier boludez. Estoy en pareja con nadie", lanzó el conductor.

Además, con un tono de indignación, Marcelo enfatizó en que estaba acompañado en Qatar, pero nada tenía que ver con una relación amorosa. "¡Estoy feliz, estoy solo, muchachos, solo! Feliz con Lolo y mis amigos. Cuando tenga a alguien, se los voy a decir", continuó el conductor de El Trece. Luego, concluyó: "Estoy tranquilo, estamos pasándola con amigos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Disfrutando de este momento hermoso".

Unas horas antes de publicar esta historia, Tinelli también negó la situación en su cuenta de Twitter al citar una noticia de PrimiciasYa. "¡No! No mientan amigos. Estoy solo y feliz, disfrutando a mi hijo, primo y amigos. Besos. Los quiero", sentenció.

Preocupante video de Tinelli desde Qatar: "Nos estamos muriendo"

Marcelo Tinelli preocupó a todos desde Qatar. El conductor de Canta Conmigo Ahora, programa que terminó de grabar hace pocos días, subió un video a sus redes sociales en donde envió un mensaje contundente. "Nos estamos muriendo", explicó.

Tras viajar a Qatar para ver a la Selección Argentina, Marcelo Tinelli se dirigió hacia el estadio Lusail junto a su hijo Lorenzo. El detalle estuvo en la vestimenta del conductor, quien se abrigó por demás por consejo de Joaquín "El Pollo" Álvarez. Según su colega, en el recinto haría frío debido al aire acondicionado.

Justamente, Tinelli se cruzó al "Pollo" Álvarez en la tribuna del estadio y allí aprovechó para expresarle su reclamo. Haciendo calor y estando más abrigado de lo que debía estar, Marcelo subió diferentes stories de Instagram, en las que escribió lo siguiente: "Vinimos todos súper abrigados por el consejo del Pollo Álvarez. Y el Pollo vino en bermudas. Un hdp jajja (sic)".