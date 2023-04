Marcelo Polino y un triste anuncio sobre la salud de Gasalla: "Muy complicado"

El periodista contó la verdad detrás de la situación de salud que atraviesa el actor y generó gran preocupación entre sus fanáticos.

Luego de un tiempo alejado de la televisión, Marcelo Polino reapareció y brindó detalles desgarradores sobre la salud de Antonio Gasalla. La salud del actor genera gran preocupación desde hace un tiempo, ya que se encuentra bastante aislado del medio y sus familiares no brindan mucha información al respecto. Sin embargo, el periodista decidió hablar con autorización de los parientes.

En diálogo con Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David por América TV, el periodista e íntimo amigo de Gasalla contó lo que muchos suponían sobre la salud del actor. "Antonio está pasando un momento muy complicado de salud, estamos con la familia muy cerca de él", reveló Polino. Además, añadió: "Él está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años, esto lo cuento porque me autorizó la familia".

A la complicada situación de salud del actor, se le suma un conflicto legal que enfrenta, ya que "hay varias personas que lo hacen firmar cosas" aprovechándose de su estado. "Está interviniendo en este momento la Justicia también para ver de qué manera se lo puede proteger, porque hay gente que se ha metido en su casa, hay gente que, aprovechando que él no está bien, le han hecho firmar cosas". En este marco, explicó: "Entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y que está haciendo la familia, y yo estoy colaborando para que llegue a buen término porque le han robado dinero, le han robado muebles".

Polino explicó que la situación empeoró cuando el actor se encontró con menos compañía de lo habitual: el periodista se había ido a Chile por trabajo y la mucama de Gasalla, que estaba todos los días, renunció. Fue entonces cuando un grupo de personas que "ya están identificadas", se aprovecharon de la situación. "Esto es una investigación que hizo su familia, porque en un momento se intentó instalar que su familia lo había abandonado, su familia vive a 3 cuadras, estamos todo el tiempo hablando", aseguró.

Por último, Marcelo hizo hincapié en el principal problema de salud que tiene Gasalla. "Por ahí como está perdiendo su memoria y a veces no conoce a ciertas personas que se le acercan, es como: 'Firmame esto para tal cosa...'". Finalmente, concluyó: "Él está acompañado por su familia. Hay gente que se le metió en su casa y no sabemos quién es".

Antonio Gasalla se hartó de un periodista y explotó en vivo: "Andate a la mierda"

Antonio Gasalla cumplió 82 años en medio de una maraña de suposiciones sobre su estado de salud y su actualidad, que motivaron a que un cronista de Intrusos (América TV) lo interceptase en la calle para hostigarlo con preguntas sobre su salud. Furioso, el comediante explotó en vivo y reaccionó de la peor forma: "No quiero que me digas pelotudeces".

Gonzalo, uno de los noteros de la calle que trabajan en el magazine de Flor de la V, presentó el informe del cumpleaños de Gasalla y las sospechas de enfermedad que estuvieron circulando y adelantó una entrevista que le hizo al actor, a quien esperó cerca de su domicilio en Barrio Norte y los hostigó con preguntas sobre los rumores. "Feliz cumpleaños hermoso. ¿Cómo te encontrás?", disparó el cronista en tono infantiloide. Enojado, Gasalla le respondió un cortante: "Estoy muy bien. Con un cumpleaños".

"¿Cómo anda de salud?, ¿cómo se siente?", arremetió el periodista, pinchando al comediante de pocas pulgas. "No sé, no me rompas los huevos. Andate a la mierda", le recriminó el actor de Esperando la carroza. "No lo estoy molestando", precisó el notero en el mismo tono. Completamente sacado, el humorista lo mandó a la mierda y cuando del otro lado recibió un '¿por qué?' se mostró lapidario: "Porque no quiero que me digas pelotudeces".

"Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama", siguió Gonzalo. "Si vas a trabajar de esto andate a la concha de tu madre", cerró Gasalla antes de volver a mandarlo a cagar segundos después de ingresar a su departamento.