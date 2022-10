Marcelo Longobardi apuntó contra Mauricio Macri y el PRO: "Ningún cambio"

El periodista apuntó contra el macrismo y fue lapidario con el periodismo militante. Marcelo Longobardi expresó su descontento con la actualidad del PRO.

Marcelo Longobardi desenmascaró a Mauricio Macri y las internas del PRO al denunciar operaciones mediáticas a favor del expresidente argentino. El periodista fue duro con los manejos del partido opositor mayoritario en relación a la postulación a presidente por segunda vez del ingeniero en las próximas elecciones.

"El cambio, a juicio de Macri, está garantizado por Patricia Bullrich, pero no por Rodríguez Larreta. Estamos seguros que, como van a ser ambos candidatos, pero hay uno que no garantiza el cambio, Macri va a terminar jugando. Esto es lo que yo interpreto", comenzó su descargo el periodista de CNN Radio. Y agregó: "Ahora, acá la pregunta complicada para Mauricio Macri es: ¿por qué él garantiza el cambio? Si cuando tuvo la oportunidad no hizo ningún cambio. Si hay alguien que no ha garantizado el cambio fue justamente el ex presidente Macri".

Longobardi se refirió al manejo de algunos de sus colegas en relación a la postulación de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina y soltó: "Está dedicado a insultar a los rivales de Macri en el PRO. Esto es la realidad, aunque a mucha gente no le gusta que yo lo diga".

Marcelo Longobardi, lapidario con Mirtha Legrand

El regreso de la diva de El Trece a la televisión tras dos años sin actividad laboral recordó a Longobardi una complicada situación en la que se vio envuelta Legrand en 2018, cuando Natacha Jaitt acudió a su mesa e involucró a una gran cantidad de personalidades del medio en delitos relacionados a la prostitución de menores. "La señora Legrand, en los últimos años, protagonizó en los últimos años uno de los escándalos mediáticos, una de las operaciones sucias, más importantes que se han hecho en la televisión argentina", enunció el periodista.

"La persecución a la libertad de expresión no solo ocurre de parte de los Gobiernos, a veces ocurre de todos ámbitos, y ella fue protagonista de un escándalo muy horrible, una operación sucia contra el periodista más importante de la Argentina que es Carlos Pagni", enunció Longobardi en su ciclo radial. Y sumó: "Acá se hacen cosas muy sucias en los medios de Argentina, y cuando leí que ella estaba molesta con Rodolfo Bebán por no ir a su programa me acordé de esto".