Marcela Tinayre lapidó a El Trece tras la salida de Mirtha Legrand: "Que se hagan cargo"

La hija de la famosa conductora se refirió a la sorpresiva desvinculación de Legrand del canal de Adrián Suar.

La sorpresiva salida de Mirtha Legrand de El Trece aún resuena dentro del mundo de la farándula y la televisión. Luego de varios años al aire del canal de Adrián Suar, la señal le dio "pase libre" a la conductora y su producción para cerrar contrato en otro canal. Pero justo cuando parecía que el tema ya estaba cerrado, Marcela Tinayre, la hija de Legrand, lanzó una fuerte acusación contra el canal del sol.

En una reciente entrevista con LAM, Marcela Tinayre fue consultada por la desvinculación de su mamá y su hija, Juana Viale, de El Trece. En primera instancia, la famosa actriz quiso mantener un perfil bajo sobre el tema, pero luego no pudo ocultar su indignación y lanzó una fuerte acusación en contra del canal que lidera Adrián Suar. "El Trece pasteleó mucho a Mirtha Legrand", determinó Tinayre.

"Se terminó el contrato o no sé qué pasó. Son negociaciones, chicos: se terminó, pero irá a otro lado", empezó por decir Marcela Tinayre y luego agregó que "no sabía" cómo estaba su mamá ya que "no hablan todos los días". Además, la actriz confesó que tampoco se había comunicado con Nacho Viale, su hijo y productor del programa, por lo que no podía explicar cómo se dieron las cosas.

En este contexto, Marcela Tinayre añadió: "Se sabía hace tiempo de esto, se sabía que estaban en negociaciones. En un contrato así, de ese nivel, hay negociaciones de todos lados. No sé nada y no quiero meterme a decir algo, porque desconozco totalmente... No sé nada de las negociaciones, no tengo ni idea".

Sin embargo, antes de dar la nota por finalizada, Tinayre analizó la actitud que había tenido El Trece con su mamá y fue lapidaria. "Dilató mucho el canal... ¿Sabés cómo se llama esto? Pastelear. Por eso los americanos son ‘pum pum, vamos vamos’. Acá pasteleó demasiado el canal". Luego explicó su definición: "Pastelear es como hacer el pastel. Primero va una cosita, después otra... pero estamos hablando de la televisión y no estamos hablando de hacer masitas. Y más con una figura como Mirtha".

"Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale. Pero del canal... que sé yo qué paso. Que se hagan cargo. ¡Que se hagan cargo!", sentenció Marcela Tinayre luego de despedirse del móvil de América TV.

El desgarrador llanto de Mirtha Legrand tras salir de El Trece: qué le reclamó a Suar

Luego de que se viralizara el comunicado que publicó StoryLab, productora perteneciente a su nieto Nacho Viale, Mirtha consideró que el mismo fue "raro", aunque resaltó que le "parece que era lo que correspondía. Nacho lo hizo de buena fe. Yo esperaba volver a El Trece. Mi deseo era volver a El Trece".

A los 95 años, la histórica presentadora de TV contó qué fue lo que habló con el productor: "Adrián Suar me llamó y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo". En tanto, reconoció que no descarta la posibilidad de ir a otro canal como América TV.

Por otra parte, en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares reveló parte de la charla que la diva tuvo con Adrián Suar: "Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar. Lloró en la llamada con Adrián Suar". Y agregó: "Le dijo 'yo quiero estar en El Trece. Trabajé con mucha libertad, estuve muy cómoda, reinventamos un formato de 54 años. Quiero volver a El Trece'".

Sin lugar a dudas, esta ruptura con El Trece puede general una interna en la familia debido a que "el comunicado le sonó raro" a Mirtha. Aun así, en Socios del Espectáculo afirmaron que la conductora "confía en su nieto", Nacho Viale.