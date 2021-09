Marcela Tauro explotó de ira contra Chiche Geblung: "¡Lavate la boca!"

Marcela Tauro se indingó con los chistes misóginos en Polémica en el bar y se descargó contra Chiche Gelblung.

Marcela Tauro no pudo contener su enojo contra Chiche Gelblung durante una intensa discusión en Polémica en el bar sobre los matrimonios, la posesividad y las salidas nocturnas. Después de varias bromas que la periodista consideró de muy mal gusto, se generó un momento de tensión en el programa.

Todo empezó cuando Mauro Federico comenzó a contar que su esposa había salido de noche con sus amigas a un bar en Palermo. El resto de la mesa empezó a bromear sobre que habían visto a la mujer por la calle, con poca ropa, y Gelblung, impactado, le preguntó: “¿Tu mujer fue a bailar sola?”.

Mauro le explicó que para él no tenía nada de malo y que no le molestaba en lo absoluto que su pareja haga sus salidas aparte con amigas. “Soy una persona de mente abierta, yo, no tengo problema”, expresó. Atónita, Marcela Tauro le cuestionó a Chiche: “¿Qué tiene de malo si va con las amigas?”. En respuesta, el periodista le contestó: “¡Lo que pasa es que el after hour es para cog…, perdón por la palabra!”.

Este chiste no le cayó muy bien a Marcela, que pegó un grito y le dijo: “¡¿Cómo?! Por favor, ¡lavate la boca, los afters no son siempre así!”. “¿Y vos vas al after hour?”, indagó Chiche, y ella dijo que no. “¡¿Entonces para qué hablás?!”, finalizó él.

El difícil momento de Marcela Tauro que reveló en PH Podemos hablar

Recientemente, Tauro fue al programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH Podemos hablar, en donde las celebridades son invitadas a tener un encuentro con otras y charlar sobre distintas intimidades de sus vidas personales. En esta oportunidad, Marcela habló sobre un duro momento que vivió en 2016, cuando dio a luz a su hijo Juan Cruz.

El bebé nació de forma prematura y también la salud de ella estaba bastante delicada. Después de esta experiencia, en donde casi pierde la vida, se despertó algo adentro suyo, una conexión con el mundo espiritual. “Estuve al borde de la muerte. En neonatología él y yo grave, casi me muero y el bebé también. Ahí empezó mi camino espiritual, como el llamado", comenzó.

A partir de esa situación, la periodista vivió un hecho paranormal. “Yo hago muchos vivos, y hago con un hombre que está en Miami era un médium, un clarividente. Me dice ‘no quiero saber nada de vos’ hasta el momento del vivo. Se presenta contando lo que hace y en un momento me dice, ‘está un señor, Luis’”, relató. Ese hombre que el médium estaba viendo era el padre de Marcela y ella jamás le había dicho su nombre al vidente. “Muy poca gente sabe que mi papá se llama Luis”, contó impactada. “'Te bañaba de chiquita’, me dijo. Y es verdad: yo lo esperaba a mi papá para que me bañe. Me dijo que él siempre estaba conectado, porque yo a partir de que murió mi papá en el 95 le escribo cartas, me hace bien”, finalizó.