Marcela Tauro arrojó una durísima afirmación sobre La China Suárez: "Es"

La actriz se enejó con Intrusos porque contaron que estaría de novia con un hombre mayor. Tras las críticas de la actriz, la periodista le contestó sin piedad.

Marcela Tauro se hizo cargo de la conducción de Intrusos el pasado lunes y el invitado del día fue Guillermo Coppola. Pero el programa terminó en escándalo porque el exrepresentante de Maradona contó que la China Suárez estaría iniciando un romance con un hombre mayor y la actriz les salió al cruce.

Suárez negó los rumores y apuntó contra Coppola y Tauro, e hizo especial énfasis en la forma en la que la periodista habla de las mujeres. "Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner", manifestó la China en sus redes.

"Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su '"trabajo' para joderle la vida a otros", continuó y agregó: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".

Marcela Tauro muy picante contra la China Suárez

Tras el escandalo y las desmentidas de la actriz, en LAM entrevistaron a Tauro para consultarle sobre lo sucedido y la histórica panelista de Intrusos dejo en claro que no cree en la palabra de la exnovia de Rusherking. "En Intrusos, la China dijo 'no salgo con Vicuña', y salía con Vicuña, y lo juró al aire. Si es la misma China… Yo espero que no sea la misma China", indicó.

"Yo me acuerdo porque estaba al aire. Me acuerdo del móvil. Ella estaba muy nerviosa, fue el de la famosa palta y el de la manta de Nepal, que había ido Pampita. Bueno, ella juró y perjuró que no estaba con Vicuña y al mes estaba con él. Así que por qué tenemos que creerle", agregó Tauro.

En cuanto a las acusaciones contra Coppola, la periodista no dudó en salir en defensa de su invitado. "Guille me hizo la gamba, no iba a ir al programa. Fue porque estaba yo como conductora. Le generé un quilombo yo", se sinceró, dado que ella fue que lo presionó para que revele la información sobre el supuesto nuevo romance de la actriz.

"Él estaba re preocupado porque yo no tomara a mal sus dichos. Él me puso en autos del llamado de la China", agregó y cerró: "Por mí que ella diga lo que quiera. Ya está demostrado. Es la misma chica que en un móvil de Intrusos se sentó a decir que no salía con Vicuña y la hizo quedar como mentirosa a Pampita, en ese momento”.