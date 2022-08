Arde Intrusos: las fuertes internas de Flor de la V con sus compañeros

Marcela Tauro habló del grupo paralelo de WhatsApp que tiene con sus compañeros de Intrusos, que contaría con una importante ausencia.

Por primera vez en la historia de Intrusos (América TV) la histórica panelista Marcela Tauro tomó las riendas de la conducción, en medio del viaje programado de Florencia de la V a Uruguay. Y en medio del último envío, la panelista habló de las conversaciones afiladas que tiene con sus compañeros de trabajo, en un grupo de WhatsApp paralelo en el que no estaría una importante figura.

Todo se originó luego de que Guido Kaczka -en conversación con el ciclo por medio de un móvil en vivo- hablase sobre la reconciliación de Susana Giménez y Carlos Perciavalle, uno de los temas de conversación en la mesa de Intrusos. "Hoy te vas a enterar el motivo y el insulto que le dijo Carlos Perciavalle a Susana que detonó la pelea", le comentaron a Tauro, dándole pie a su inesperada revelación sobre el grupo de WhatsApp paralelo que tiene con sus colegas.

"Dijiste insulto y no sé por qué me acordé del chat paralelo que está on fire. Saben que en Intrusos tenemos un chat paralelo, gracias por todos los mensajes. Ahora muestro todo lo que me puso Ambrosino, Pallares, todos", lanzó La Tauro (como le dicen sus compañeros).

El grupo de WhatsApp fue creado en la época en que Jorge Rial tuvo una crisis en la relación con su hija Morena, previo a que dejara el programa en manos de Moria Casán. Y una importante figura -además de Rial, que es sabido no integra el grupo- no sería parte del chat.

El grupo de WhatsApp paralelo se llama "Compañeros" y está integrado por Adrián Pallares, Marina Calabró, Marcela Tauro, Guido Záffora, Damián Rojo, Angie Balbiani y Daniel Ambrosino. La actual conductora, Florencia de la V, no sería parte del selecto grupo según los nombres que han trascendido.

Guido Kaczka le negó un móvil a Marcela Tauro y quedó expuesto en Intrusos

En una entrevista dada a Intrusos, el conductor de Los 8 escalones del millón reveló una insólita estrategia de la periodista para conseguir que le diera el móvil en América TV. “Hoy te tenemos acá, cumpliste con la gran promesa que le hiciste a Marcela”, le dijo el cronista al conductor de Los 8 Escalones del Millón y la panelista agregó: “Cumplió… ¿puedo contar lo que pasó hoy?”

“Yo hago la radio primero con Santiago del Moro de 8 a 10 hs. y de 10 a 12 hs. con Guido Kaczka, los número uno; a Guido le había pedido un móvil”, comenzó relatando Marcela Tauro, y continuó: “Como este hombre tiene tanto trabajo, tanta cosa, más una familia con cuatro hijos, más hace terapia cuatro veces por semana, me dice ‘Marce no voy a poder darte el móvil’”.

Finalmente, develaron lo que pasó y quién terminó ganando. "Hoy estábamos al aire y se me empiezan a caer las lágrimas. Lo puse en una situación, pobre Guido, que me lo tuvo que dar al móvil”, detalló Tauro. “Es así, porque una y media arrancaban ustedes con una apertura y yo tenía una grabación y le digo ‘Marce, no’. Pero es automático, se puso a llorar como Agustina Cherri, en un segundo”, indicó Guido en la entrevista.