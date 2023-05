Guillermo Coppola y el nuevo amor de La China Suárez: "Cambió juventud por experiencia"

El reconocido representante hizo una insólita declaración sobre la vida amorosa de Suárez que sorprendió.

A casi un mes de haber anunciado el fin de su relación con Rusherking, Guillermo Coppola rompió el silencio y habló sobre la nueva relación amorosa de "La China" Suárez. El exrepresentante de Diego Maradona aseguró que ahora la actriz "cambió juventud por experiencia".

En diálogo con Marcela Tauro en el ciclo radial que comparten por La 100, Coppola le habría contado a la periodista quién era la nueva pareja de la reconocida actriz y modelo. Y aunque si bien el mediático no entró en detalles al aire, Tauro si profundizó sobre el tema en Intrusos.

"En la radio, con Guillermo trabajamos uno al lado del otro, y charlamos mucho. Es más, hoy en La 100 te pregunté: '¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez?'. Y vos me dijiste: 'No te lo puedo decir'", empezó por decirle Tauro a Coppola, quien estuvo como invitado al ciclo de América TV. "Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito", replicó Coppola.

Y aunque Guillermo pareció querer dejar el tema ahí, el resto del panel continuó insistiendo por detalles, motivo por el que Tauro profundizó: "Pasó así: nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años?' Vos, Guillermo, en un momento dijiste 'tiene casi 60 años'". Entonces, Coppola se limitó a decir que "La China" cambió "juventud por experiencia".

Entre el resto de los detalles que se filtraron, parece que la nueva pareja de Suárez no tiene nada que ver con el mundo de la música, la actuación o el fútbol, sino que más bien es "de un rubro raro". "Si llegamos a tener la información exacta la decimos", sentenció Coppola.

La China Suárez contó la verdad sobre su relación con Trueno

"La China" Suárez rompió el silencio sobre su relación con Trueno, tres semanas después de su ruptura con Rusherking. De acuerdo con estas versiones, la actriz habría engañado al cantante de 22 años con Trueno, quien a su vez, tenía una relación con Nicki Nicole. Después de varias semanas de incertidumbre y múltiples rumores, "La China" finalmente habló sobre el tema a través de un vivo para Instagram.

Todo comenzó cuando Juariu, panelista que se dedica a investigar las vidas de los famosos en las redes sociales, notó que Suárez y Nicki se habían dejado de seguir en Instagram, mientras que Rusherking y Trueno también dejaron de seguirse. Además de esto, se rumoreó que hubo una tercera en discordia entre Nicki y Trueno.

"A Thomas (Rusherking) lo trataron de no tener corazón, de aburrirse. Inventaron que ella le vio mensajes con otras, de enojarse por no cantar con ella en el Movistar Arena. Y nada de eso fue verdad porque él nunca salió a hablar. Solo habló gente del entorno de ella, solo para hacerlo quedar como un hdp. El amor no se te va de un día para el otro, después de que haya pasado una semana del regalo que tanto ‘soñó'. Acá, podemos confirmar que lo de Trueno era verdad. Y la mismísima Nicki Nicole lo confirma dejándola de seguir a esa”. anunció la influncer en sus redes sociales.

Ahora, "La China" habló por primera vez sobre el tema durante un vivo de Instagram y declaró: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida”. Y en cuanto a aquel emoji de un trueno que publicó en sus redes, agregó: “A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”.